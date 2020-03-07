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ВОЗ подтвердила отправку миссии в Украину из-за коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совсем скоро направит экспертов в Украину из-за стремительного распространения нового вида коронавируса Covid-19.

Об этом сообщили в Европейском региональном бюро ВОЗ, пишет УНН.

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Отмечается, что ВОЗ направляет в ближайшие дни три миссии – в Азербайджан, Украину и Черногорию – в рамках мероприятий по обеспечению готовности и реагирования на Covid-19.

Ранее эту информацию подтвердил и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин.

По состоянию на 7 марта, от коронавирусного заболевания Covid-2019 в мире уже выздоровели более 57 389 человек. В то же время умерло 3 491 инфицированных. Всего в мире количество больных выросло до 102 188.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Здоровая жизнь ВОЗ Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье
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