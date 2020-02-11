ВОЗ предоставил официальное название китайскому коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019.

Новое название коронавируса, Covid-2019, озвучил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции.

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Наличие названия имеет значение для предотвращения использования других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими. Также это дает нам стандартный формат для использования при любых будущих вспышках коронавируса,

– заявил глава ВОЗ.

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"We now have a name for the #2019nCoV disease:



COVID-19.



I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"



-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020

Последние данные о распространении китайского вируса: По состоянию на 11 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 018 человек. Общее количество инфицированных – около 45 тысяч по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess".

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем эвакуация не состоялась.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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