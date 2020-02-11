ВОЗ предоставил официальное название китайскому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019.
Новое название коронавируса, Covid-2019, озвучил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции.
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Наличие названия имеет значение для предотвращения использования других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими. Также это дает нам стандартный формат для использования при любых будущих вспышках коронавируса,
– заявил глава ВОЗ.
Последние данные о распространении китайского вируса:
- По состоянию на 11 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 018 человек. Общее количество инфицированных – около 45 тысяч по всему миру.
- От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess".
- В Китай временно прекратили групповые туры.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
- 11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем эвакуация не состоялась.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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