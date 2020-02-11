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ВОЗ предоставил официальное название китайскому коронавирусу

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Официальное название коронавируса / www.chinacdc.cn

Всемирная организация здравоохранения озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019.

Новое название коронавируса, Covid-2019, озвучил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции.

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Наличие названия имеет значение для предотвращения использования других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими. Также это дает нам стандартный формат для использования при любых будущих вспышках коронавируса,
– заявил глава ВОЗ.

Последние данные о распространении китайского вируса:

  • По состоянию на 11 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 018 человек. Общее количество инфицированных – около 45 тысяч по всему миру.
  • От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess".
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
  • 11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем эвакуация не состоялась.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Медицина Здоровье Новости Здоровье Коронавирус 2020 ВОЗ
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