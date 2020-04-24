ВОЗ предупреждала Минздрав об опасности экспериментальных препаратов для лечения COVID-19

7 апреля ВОЗ направила главе Минздрава Максиму Степанову письмо, в котором выразила обеспокоенность украинским протоколом лечения пациентов с COVID-19 экспериментальными препаратами.

Документ опубликовало издание "Украинская правда. Жизнь". Отмечается, что письмо журналисты получили из собственных источников.

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2 апреля 2020 года Минздрав издал приказ 762, в котором утвердил протокол лечения больных с коронавирусом.

7 апреля ВОЗ написала письмо главе Минздрава Максиму Степанову о том, что использование экспериментальных препаратов против COVID-19 должно быть только в рамках нравственно одобренных рандомизированных клинических исследований.

"Упомянутые в протоколе лечения препараты: лопинавир/ретинавир, хлорохин фосфат, гидроксихлорохин, рамдесивир и тоцилизумаб еще не были оценены в рамках вышеупомянутых исследований. Только после этого они могут быть лицензированы и одобрены для клинического использования", – отметили представители ВОЗ.

Если проведение рандомизированных клинических исследований невозможно, то лечение больного должно проводиться в соответствии с протоколом MEURI. Он был разработан ВОЗ специально для случаев лечения экспериментальными препаратами. В частности, его используют тогда, когда против болезни не существует доказанных препаратов.

Кроме того, представители ВОЗ добавили информацию относительно последних консультаций конкретно по эффективности препаратов-ингибиторов IL-6 против коронавируса, среди которых есть гидроксихлорихин – препарат Плаквенил.

Письмо ВОЗ / Украинская правда. Жизнь



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

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