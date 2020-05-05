ВОЗ призвала государства проверить случаи пневмонии в конце 2019-го года

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что случаи заражения коронавирусом в мире могли быть значительно раньше, чем когда о болезни официально сообщил Китай.

Об этом сообщил представитель ВОЗ Кристиан Линдмаер, пишет The Guardian.

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Во Франции заявили, что случай заражения коронавирусом в стране зафиксировали еще в конце декабря. ВОЗ в свою очередь отметили, что их это "не удивляет".

Также возможно, что были более ранние случаи,

– отметил в организации.

В ВОЗ призвали страны мира проверить случаи атипичной пневмонии в конце 2019-го года, отметив, что это может показать миру "новую и четкую картину" пандемии коронавируса.

Что известно о нулевом пациенте во Франции

Руководитель отделения неотложной медицинской помощи больницы Авиценна и Жан-Вердье Ив Коэн заявил, что первый случай коронавируса в стране появился на месяц раньше, чем считалось до сих пор, – 27 января у пациента с диагнозом "пневмония".

Это 43-летний житель города Бобиньи на севере Франции. Он не путешествовал за границу, поэтому причины его инфицирования пока гипотетические.

Во Франции по состоянию на 5 мая уже почти 170 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, количество умерших превышает 25 тысяч. Правительство Франции продлило чрезвычайное положение в сфере здравоохранения после 24 мая еще на два месяца.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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