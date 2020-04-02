ВОЗ призвала не давить на психику людей из-за коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что важно, чтобы ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, не оказывали чрезмерно негативного влияния на психологическое состояние людей.

ВОЗ подчеркнула, что негативных психологических последствий долгой самоизоляции следует избежать, пишет "Интерфакс".

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Мы должны обращать особое внимание на то, чтобы ограничительные меры не создавали серьезных последствий для психического здоровья людей,

– заявила представительница ВОЗ Катарина де Кат.

Поэтому, следует уделять достаточно внимания и поддержки тем, кто в них нуждается в условиях пандемии коронавируса больше всего – пожилым людям.

В ВОЗ также отметили важность физической активности в домашних условиях в случаях самоизоляции, поскольку это может "помочь оставаться спокойными и продолжать обеспечивать защиту своего здоровья" в этот период.

Рекомендации ВОЗ на время самоизоляции

В случае, если у вас "сидячий" образ жизни – старайтесь вставать каждые 30 минут, а также заниматься медитацией и делать глубокие вдохи, правильно питаться и делать активные "физические перерывы" в течение дня. Подойдут танцы, игры с детьми и выполнение домашних дел.

Во многих странах мира в связи с пандемией коронавируса ввели ограничительные меры и режимы самоизоляции для граждан. Для борьбы с распространением инфекции разрешено покидать дом только по необходимости – поход в аптеку или продуктовый магазин.

Негативные последствия карантина

О трудностях, возникающих у людей при длительном нахождении дома ранее напомнил президент США Дональд Трамп.

Наблюдается рост домашнего насилия. И употребление наркотиков тоже, потому что в условиях изоляции, люди нередко теряют работу, – заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

Он подчеркнул, что в США "сделали все правильно, сделали правильный выбор", введя строгие меры, призванные сдержать распространение нового коронавируса COVID-19, однако необходимо как можно скорее вернуться к привычному жизненному укладу.

В Украине усилили карантинные ограничения. Запретили:

прогулки в парках и зонах отдыха, кроме выгула домашних животных;

находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора;

гулять группой больше чем по двое, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

находиться в общественных местах детям до 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

проводить массовые мероприятия, в которых принимает участие больше 10 человек.

Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

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