ВОЗ призвала не давить на психику людей из-за коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что важно, чтобы ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, не оказывали чрезмерно негативного влияния на психологическое состояние людей.
ВОЗ подчеркнула, что негативных психологических последствий долгой самоизоляции следует избежать, пишет "Интерфакс".
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Мы должны обращать особое внимание на то, чтобы ограничительные меры не создавали серьезных последствий для психического здоровья людей,
– заявила представительница ВОЗ Катарина де Кат.
Поэтому, следует уделять достаточно внимания и поддержки тем, кто в них нуждается в условиях пандемии коронавируса больше всего – пожилым людям.
В ВОЗ также отметили важность физической активности в домашних условиях в случаях самоизоляции, поскольку это может "помочь оставаться спокойными и продолжать обеспечивать защиту своего здоровья" в этот период.
Рекомендации ВОЗ на время самоизоляции
В случае, если у вас "сидячий" образ жизни – старайтесь вставать каждые 30 минут, а также заниматься медитацией и делать глубокие вдохи, правильно питаться и делать активные "физические перерывы" в течение дня. Подойдут танцы, игры с детьми и выполнение домашних дел.
Во многих странах мира в связи с пандемией коронавируса ввели ограничительные меры и режимы самоизоляции для граждан. Для борьбы с распространением инфекции разрешено покидать дом только по необходимости – поход в аптеку или продуктовый магазин.
Негативные последствия карантина
О трудностях, возникающих у людей при длительном нахождении дома ранее напомнил президент США Дональд Трамп.
Наблюдается рост домашнего насилия. И употребление наркотиков тоже, потому что в условиях изоляции, люди нередко теряют работу, – заявил Трамп на брифинге в Белом доме.
Он подчеркнул, что в США "сделали все правильно, сделали правильный выбор", введя строгие меры, призванные сдержать распространение нового коронавируса COVID-19, однако необходимо как можно скорее вернуться к привычному жизненному укладу.
В Украине усилили карантинные ограничения. Запретили:
- прогулки в парках и зонах отдыха, кроме выгула домашних животных;
- находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора;
- гулять группой больше чем по двое, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- находиться в общественных местах детям до 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
- проводить массовые мероприятия, в которых принимает участие больше 10 человек.
Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала
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