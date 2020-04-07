ВОЗ призывает здоровых людей не носить маски: они даже могут навредить

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич призвал здоровых людей не пользоваться медицинскими масками, поскольку они не гарантируют защиты от коронавируса и могут быть даже вредными, если их неправильно использовать.

Так он прокомментировал массовое распространение медицинских, самодельных и дизайнерских масок, подчеркнув, что позиция ВОЗ не изменилась, передает "РИА Новости".

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Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те, у кого есть симптомы, должны носить, чтобы не заразить других. Кроме того, люди, которые ухаживают за больными должны носить маски, поскольку могут заразиться,

– отметил представитель ВОЗ.

По его словам, сама маска не может быть гарантией защиты от вируса и всегда должна использоваться вместе с другими мерами. Более того, она может создавать у людей иллюзию безопасности.

"И они забудут о других вещах, таких как мытье рук. И если вы не знаете, как правильно носить маску, вы будете гораздо чаще, чем обычно, прикасаться к лицу", – добавил он.

Он подчеркнул, что прежде всего необходимо обеспечить защитными средствами – масками, очками и перчатками – медицинских работников по всему миру. Добиться этого можно путем ограничения массовых закупок этих товаров обычными людьми.

К слову, бессимптомная передача вируса, по информации CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний США) случается один раз на 15 случаев.

Отметим, что по постановлению правительства, в Украине все люди должны носить маски в общественных местах. То есть выходить из дома без нее запрещено.



Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала

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