ВОЗ продолжила режим чрезвычайной ситуации в мире из-за пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила продлить действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

О таком решении сообщил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

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Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения,

– сказал Гебреисус.

По словам главы ВОЗ, вывод о том, что пандемия, по-прежнему является чрезвычайной ситуацией мирового уровня, сделали на заседании комитета, который состоял из 18 экспертов и 13 консультантов. Решение приняли единогласно.

Следующее заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом созовут течение 90 дней.

ВОЗ призывает страны мира продолжать помогать уязвимым к пандемии государствам.

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Пандемия COVID-19: хронология развития

В мире по состоянию на утро 2 мая с начала пандемии коронавирусной болезни зафиксировали 3 миллиона 401 тысяч 394 инфицированны х, из них 239 615 пациентов умерли, а 183 тысяч 816 выздоровели.

х, из них 239 615 пациентов умерли, а 183 тысяч 816 выздоровели. Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем 11 марта . Основнымпредостережением является то, что опасный вирус распространится на страны со слабо развитыми системами здравоохранения.

. Основнымпредостережением является то, что опасный вирус распространится на страны со слабо развитыми системами здравоохранения. Уточним, что в настоящее время не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV . Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях. США вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом, обогнав Испанию, Италию и Китай. В США зафиксировали более 1 миллиона случаев COVID-19.

коронавирусом, обогнав Испанию, Италию и Китай. В США зафиксировали более 1 миллиона случаев COVID-19. После США самый высокий показатель инфицирования коронавируса в Испании – более 213 тысяч больных.

Италия, Великобритания и Франция имеют высокие показатели заболеваемости коронавирус – 207 тысяч, 178 тысяч и 167 тысяч больных соответственно.

Коронавирус распространился на все европейские страны, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах.

В ВОЗ предполагают, что следующим эпицентром вспышки коронавирусной болезни станет Африка.



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