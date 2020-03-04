ВОЗ прогнозирует увеличение случаев заболевания коронавирусом в Украине

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине. Кроме того, в страну в ближайшее время приедут две миссии ВОЗ.

О том, что в Украине ожидают увеличение количества случаев заражения, во время пресс-конференции заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

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Ярно Хабихт – представитель ВОЗ в Украине “Важно отметить, что, вероятнее всего, мы с вами станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности отрасли здравоохранения в Украине противодействовать вспышкам этого заболевания по мере реализации реформы здравоохранения, по мере модернизации и осовременивания стационаров, а также отделов неотложной помощи”.

Ярно Хабихт призвал украинцев мыть руки, оставаться дома при симптомах простуды и использовать маски правильно.

Почему в Украину приедут две миссии ВОЗ

Во время брифинга Игорь Кузин сообщил, что в Украине в ближайшее время наведаются две миссии ВОЗ. Одна миссия должна начаться 5 марта – она ​​будет обрабатывать план готовности государства.

А на следующей неделе приедет миссия по вопросам лабораторной диагностики. Ее цель – максимально расширить диагностические методы в каждом регионе страны.

Что известно о коронавирус в Украине?

3 марта результаты анализов подтвердили наличие коронавируса у украинца, который вернулся в Черновцы со своей женой из Италии. 29 февраля его госпитализировали с клиническими признаками гриппа – медработники работали в защитных костюмах. Сейчас состояние больного стабильное.

Жена больного находится в самоизоляции в собственной квартире. Поскольку у женщины отсутствуют симптомы, но она в зоне риска – с ней постоянно контактирует врач. При появлении симптомов женщину сразу госпитализируют и назначать необходимые анализы.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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