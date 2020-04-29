ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета из-за пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения собирается оценить ситуацию после 3 месяцев пандемии коронавируса в мире. Комитет проведет совещание 30 апреля.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус во время брифинга напомнил, что прошло уже три месяца, как в мире был объявлен наивысший уровень чрезвычайного положения из-за вспышки COVID-19, сообщает пресс-служба ВОЗ в твиттере.

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Комитет на заседании оценит ситуацию с коронавирусом в мире даст новые рекомендации.

Он напомнил, что первый случай заражения за пределами Китая произошел 13 января в Таиланде. Уже через 10 дней специалисты нашли доказательства, что коронавирус передается от человека к человеку.

По словам главы ВОЗ, последний раз комитет собирался на совещание накануне объявления чрезвычайной ситуации в области общественной охраны в мире. На тот момент было известно о менее чем 100 случаев и не было зафиксировано ни одной смерти за пределами Китая.

По состоянию на 29 апреля в мире подтвердили 3 157 459 случаев коронавируса, 219 611 человек умерло, а 957 094 человек – выздоровело.

Заявления ВОЗ из-за коронавируса:

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