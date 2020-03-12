ВОЗ разделила страны на 4 группы по распространению коронавируса
Всемирная организация здравоохранения после объявления пандемии коронавируса разделила страны на 4 группы по скорости распространения коронавируса.
Об этом сказал заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко во время брифинга.
Также на тему: В Украине исследуют 4 подозрения на коронавирус
Главный санитарно-эпидемиологический врач
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
"ВОЗ объявила пандемию. С юридической точки зрения ничего не меняется. Но стремительное распространение вируса по всем континентам и странам заставил ВОЗ принять такое решение".
Также в ВОЗ выделяют 4 категории стран:
- Первая – не обнаружено ни одного случая;
- Вторая – есть завезенные единичные случаи заболевания из других стран;
- Третья – есть распространение болезни в середине страны
- Четвертая – массовое заражение, когда не удается диагностировать у всех больных.
Украина находится во второй категории и активно готовится к переходу к третьей стадии.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии