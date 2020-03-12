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ВОЗ разделила страны на 4 группы по распространению коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения после объявления пандемии коронавируса разделила страны на 4 группы по скорости распространения коронавируса.

Об этом сказал заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко во время брифинга.

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Главный санитарно-эпидемиологический врач
Виктор Ляшко
"ВОЗ объявила пандемию. С юридической точки зрения ничего не меняется. Но стремительное распространение вируса по всем континентам и странам заставил ВОЗ принять такое решение".

Также в ВОЗ выделяют 4 категории стран:

  • Первая – не обнаружено ни одного случая;
  • Вторая – есть завезенные единичные случаи заболевания из других стран;
  • Третья – есть распространение болезни в середине страны
  • Четвертая – массовое заражение, когда не удается диагностировать у всех больных.

Украина находится во второй категории и активно готовится к переходу к третьей стадии.

Коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Теги: Здоровье Виктор Ляшко Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине ВОЗ Лечение
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