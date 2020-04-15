ВОЗ сообщила сроки ослабления карантина
Всемирная организация здравоохранения рекомендует начинать смягчение карантинных ограничений не ранее чем через две недели. И учитывать все риски и вероятную повторную вспышку инфекции.
В ВОЗ отметили, что уже через две недели в некоторых странах можно ослаблять карантин.
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ВОЗ отметила, что любые шаги к ослаблению карантина необходимо делать постепенно, основываясь на оценки эпидемиологов и рисков.
В идеале между каждой фазой перехода должен быть минимум 2 недели (что соответствует инкубационному периоду COVID-19), чтобы было достаточно времени для оценки риска новых вспышек и адекватного реагирования,
– заявили в ВОЗ.
В противном случае существует риск повторного усиления карантина и восстановления роста заболеваемости.
Отметим, что министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует продолжение карантина минимум до 12 мая.
Почему заговорили об ослаблении карантина?
Среди причин – ослабление экономики и рост безработицы.
К тому же, пик коронавируса в некоторых странах Европы уже прошел и каждый день там фиксируют все меньше новых случаев заболевания. Поэтому первыми об ослаблении карантина заговорили Австрия и Норвегия, впоследствии к ним присоединились Чехия и Дания.
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Что известно об ослаблении карантина в Украине?
Министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует продолжение карантина минимум до 12 мая.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что после пандемии коронавируса стабилизации жизни в Украине и мире следует ожидать не ранее конца лета – начала осени. Относительно самого преодоления COVID-19, то об этом до изобретения вакцины думать рано.
Премьер Денис Шмигаль высказался, что украинцы должны зарабатывать деньги, а экономика не простаивать. Также премьер заявил, что карантинные ограничения могут продлиться до начала мая.
Часть карантинных ограничений может оставаться в силе до сентября, сообщают некоторые СМИ. Из ограничений, в частности, обязанность носить защитную маску в общественных местах.
Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала
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