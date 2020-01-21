ВОЗ созывает срочное заседание из-за распространения смертельного заболевания из Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям на 22 января из-за распространения нового вида короновируса, от которого умерло уже четверо людей.

Что будет обсуждаться на заседании ВОЗ?

Ранее стало известно, что коронавирус, от которого заболели более 200 человек в Китае и умерло четверо, может распространяться от человека к человеку. Специалисты заявили об опасении пандемии, а ВОЗ созвала срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, пишет STAT.

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На встрече будет обсуждаться, является ли распространение неизвестного вида коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Добавим, что объявление чрезвычайного положения будет означать призыв к международному наблюдению, сотрудничеству и финансированию с целью остановки распространения вируса.

Напомним, вирус распространился из китайского города Ухань на другие населенные пункты Китая, а впоследствии и за пределы страны: случаи заражения были зафиксированы в Таиланде, Гонконге, Японии и Южной Корее.

Ученые подтвердили то, что смертельный вирус способен распространяться от человека к человеку. К слову, известно о фактах заражения новым коронавирусом среди сотрудников медучреждений, в которых находятся больные. Председатель КНР Си Цзиньпин также отдал распоряжение принять решительные меры для того, чтобы остановить распространение заболевания.

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