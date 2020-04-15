ВОЗ тестирует три вакцины против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по состоянию на 15 апреля клинические испытания проходят три вакцины от коронавируса.
Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус, пише Bloomberg.
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За словами гендиректора ВООЗ, наразі 3 зразки вакцини проходять клінічні випробування та декілька десятків інших розробляються.
Три вакцини вже розпочали клінічні випробування, понад 70 інших розробляються. Ми працюємо з партнерами для прискорення розробки, виробництва та розповсюдження вакцин,
– заявив Гебреісус.
Для отримання готової вакцини потрібно проведення щонайменше трьох фаз тестування. Кожного разу збільшується кількість учасників, їх стан відстежують протягом кількох місяців, аби переконатися у безпечності препарату. Але на цьому розробка вакцини не завершується.
За найоптимістичнішими прогнозами фахівців, першу вакцину готову до масового використання можна буде отримати не раніше 2021 року.
Тести на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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