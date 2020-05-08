24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

ВОЗ увеличила бюджет на борьбу с коронавирусом до 1,7 миллиарда долларов

- Читати новину українською
ВОЗ увеличила бюджет на борьбу с COVID-19: какой он теперь
ВОЗ увеличила бюджет на борьбу с коронавирусом / dw.com

Всемирная организация здравоохранения обновила стратегический план борьбы с COVID-19 на 2020 год. Бюджет увеличили до 1,7 миллиарда долларов.

Потребность в дополнительном финансировании заложили в стратегическом плане борьбы с пандемией коронавируса, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Читайте также ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации в мире из-за пандемии COVID-19

Согласно обновленным оценкам, ВОЗ нужно 1,7 миллиарда долларов для ответа на COVID-19 на всех трех уровнях организации,
– заявил Гебреисус.

В эту оценку входят деньги, которые ВОЗ уже получила. В результате дефицит финансирования в 2020 году составит 1,3 миллиарда долларов.

"Обновленный план учитывает уроки, которые мы уже усвоили, укрепляя роль ВОЗ в глобальной и региональной координации, в частности, в цепочке поставок", – добавил глава ВОЗ.

Организация будет продолжать оказывать техническую поддержку правительствам для осуществления мероприятий в области охраны здоровья. Для стран, которые в этом нуждаются, предоставлять основные медицинские услуги.

Кроме того, ВОЗ будет работать над сетями доставки и внедрения, которые будут нужны при разработке лекарств и вакцин против коронавируса.

Коронавирус в мире: основное

  • В мире по состоянию на утро 8 мая с начала пандемии коронавирусной болезни зафиксировали 3 миллиона 918 тысяч 678 инфицированных, из них 270 тысяч 765 пациентов умерли, а 1 млн 344 тысячи 597 выздоровели.
  • ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию 11 марта, впоследствии ее продлили. Основной предосторожностью является то, что опасный вирус распространится на страны со слабо развитыми системами здравоохранения.
  • Пока не существует вакцины от коронавируса. Впрочем многие страны работают над ее разработкой.
  • США вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом, обогнав Испанию, Италию и Великобританию. Там зафиксировали более 1 миллиона случаев COVID-19.
  • В ВОЗ предполагают, что следующим эпицентром вспышки коронавирусной болезни станет Африка.


Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус COVID-19 Деньги ВОЗ Новости Здоровье Здоровье Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
5 мая , 13:55 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
3 мая , 07:40 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
30 апреля , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
Олександр Бевза