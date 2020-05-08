ВОЗ увеличила бюджет на борьбу с коронавирусом до 1,7 миллиарда долларов

Всемирная организация здравоохранения обновила стратегический план борьбы с COVID-19 на 2020 год. Бюджет увеличили до 1,7 миллиарда долларов.

Потребность в дополнительном финансировании заложили в стратегическом плане борьбы с пандемией коронавируса, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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Согласно обновленным оценкам, ВОЗ нужно 1,7 миллиарда долларов для ответа на COVID-19 на всех трех уровнях организации,

– заявил Гебреисус.

В эту оценку входят деньги, которые ВОЗ уже получила. В результате дефицит финансирования в 2020 году составит 1,3 миллиарда долларов.

"Обновленный план учитывает уроки, которые мы уже усвоили, укрепляя роль ВОЗ в глобальной и региональной координации, в частности, в цепочке поставок", – добавил глава ВОЗ.

Организация будет продолжать оказывать техническую поддержку правительствам для осуществления мероприятий в области охраны здоровья. Для стран, которые в этом нуждаются, предоставлять основные медицинские услуги.

Кроме того, ВОЗ будет работать над сетями доставки и внедрения, которые будут нужны при разработке лекарств и вакцин против коронавируса.

Коронавирус в мире: основное

В мире по состоянию на утро 8 мая с начала пандемии коронавирусной болезни зафиксировали 3 миллиона 918 тысяч 678 инфицированных, из них 270 тысяч 765 пациентов умерли, а 1 млн 344 тысячи 597 выздоровели.

ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию 11 марта, впоследствии ее продлили. Основной предосторожностью является то, что опасный вирус распространится на страны со слабо развитыми системами здравоохранения.

Пока не существует вакцины от коронавируса. Впрочем многие страны работают над ее разработкой.

США вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом, обогнав Испанию, Италию и Великобританию. Там зафиксировали более 1 миллиона случаев COVID-19.

В ВОЗ предполагают, что следующим эпицентром вспышки коронавирусной болезни станет Африка.



Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 канала

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