ВОЗ увеличила бюджет на борьбу с коронавирусом до 1,7 миллиарда долларов
Всемирная организация здравоохранения обновила стратегический план борьбы с COVID-19 на 2020 год. Бюджет увеличили до 1,7 миллиарда долларов.
Потребность в дополнительном финансировании заложили в стратегическом плане борьбы с пандемией коронавируса, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
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Согласно обновленным оценкам, ВОЗ нужно 1,7 миллиарда долларов для ответа на COVID-19 на всех трех уровнях организации,
– заявил Гебреисус.
В эту оценку входят деньги, которые ВОЗ уже получила. В результате дефицит финансирования в 2020 году составит 1,3 миллиарда долларов.
"Обновленный план учитывает уроки, которые мы уже усвоили, укрепляя роль ВОЗ в глобальной и региональной координации, в частности, в цепочке поставок", – добавил глава ВОЗ.
Организация будет продолжать оказывать техническую поддержку правительствам для осуществления мероприятий в области охраны здоровья. Для стран, которые в этом нуждаются, предоставлять основные медицинские услуги.
Кроме того, ВОЗ будет работать над сетями доставки и внедрения, которые будут нужны при разработке лекарств и вакцин против коронавируса.
Коронавирус в мире: основное
- В мире по состоянию на утро 8 мая с начала пандемии коронавирусной болезни зафиксировали 3 миллиона 918 тысяч 678 инфицированных, из них 270 тысяч 765 пациентов умерли, а 1 млн 344 тысячи 597 выздоровели.
- ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию 11 марта, впоследствии ее продлили. Основной предосторожностью является то, что опасный вирус распространится на страны со слабо развитыми системами здравоохранения.
- Пока не существует вакцины от коронавируса. Впрочем многие страны работают над ее разработкой.
- США вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом, обогнав Испанию, Италию и Великобританию. Там зафиксировали более 1 миллиона случаев COVID-19.
- В ВОЗ предполагают, что следующим эпицентром вспышки коронавирусной болезни станет Африка.
Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 канала
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