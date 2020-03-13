Эпицентром коронавируса стала Европа: ВОЗ

На данный момент преждевременно давать прогнозы относительно спада пандемии коронавируса во всем мире. К тому же, организация сообщила, что сейчас эпицентром болезни стала Европа.

Спад пандемии не могут прогнозировать, поскольку изучение коронавируса продолжается, заявила глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Каролин Браун на пресс-конференции в Баку.

Читайте также: Сколько людей заболели вирус из Китая и в каких странах: онлайн-карта

По словам представительницы ВОЗ, в вопросах борьбы с коронавируса важно достичь солидарности со всеми народами и странами.

Давать прогнозы по поводу спада пандемии по всему миру, в частности, в Азербайджане пока рано, поскольку продолжаются работы по изучению вируса,

– добавила она.

В ВОЗ также заявили, что эпицентром коронавируса сейчас является Европа.

Сейчас ежедневно в Европе регистрируют больше случаев, чем в разгар эпидемии в Ухане,

- говорится в сообщении ВОЗ.

Главное о распространении коронавируса в мире

ВОЗ признал коронавирус пандемией.

По состоянию на 13 марта количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 135 232.

От заболеваний умер 4981 человек. В то же время есть и хорошие новости. Выздоровели уже 69 642 инфицированных.

На данный момент вакцины от коронавируса нет, однако США и Китай работают над ее разработкой.

Наименьшие риски заболеть коронавирусом у возрастной группе – 10-39 лет всего 0,2%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте от 80 лет, для них этот показатель составляет 13,5%.



Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.