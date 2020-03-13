Эпицентром коронавируса стала Европа: ВОЗ
На данный момент преждевременно давать прогнозы относительно спада пандемии коронавируса во всем мире. К тому же, организация сообщила, что сейчас эпицентром болезни стала Европа.
Спад пандемии не могут прогнозировать, поскольку изучение коронавируса продолжается, заявила глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Каролин Браун на пресс-конференции в Баку.
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По словам представительницы ВОЗ, в вопросах борьбы с коронавируса важно достичь солидарности со всеми народами и странами.
Давать прогнозы по поводу спада пандемии по всему миру, в частности, в Азербайджане пока рано, поскольку продолжаются работы по изучению вируса,
– добавила она.
В ВОЗ также заявили, что эпицентром коронавируса сейчас является Европа.
Сейчас ежедневно в Европе регистрируют больше случаев, чем в разгар эпидемии в Ухане,
- говорится в сообщении ВОЗ.
Главное о распространении коронавируса в мире
- ВОЗ признал коронавирус пандемией.
- По состоянию на 13 марта количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 135 232.
- От заболеваний умер 4981 человек. В то же время есть и хорошие новости. Выздоровели уже 69 642 инфицированных.
- На данный момент вакцины от коронавируса нет, однако США и Китай работают над ее разработкой.
- Наименьшие риски заболеть коронавирусом у возрастной группе – 10-39 лет всего 0,2%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте от 80 лет, для них этот показатель составляет 13,5%.
Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала
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