Возбудитель коронавируса COVID-19 оказался втрое агрессивнее возбудителя атипичной пневмонии

Исследователи утверждают, что возбудитель вируса SARS-CoV-2 за несколько дней может произвести гораздо больше патогенных микроорганизмов в легких, чем SARS-CoV – возбудитель атипичной пневмонии 2002-2003 годов.

В связи с этим микробиологи из Гонконга считают, что распространение коронавируса не удастся полностью остановить после лета, сообщает Clinical Intectious Diseases.

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Ученые из Гонконга провели эксперимент, во время которого сравнили репликацию и клеточный тропизм SARS-CoV с SARS-CoV-2. Исследования проводили ex vivo, то есть на образцах легочной ткани, взятой у 6 добровольцев.

Исследователи выяснили, что в течение 48 часов новый коронавирус размножается примерно в 100 раз. Зато его предшественник SARS-CoV за тот самый отрезок времени размножился лишь в 10-20 раз.

В течение 48-часового интервала SARS-CoV-2 генерировал в 3,20 раза больше вирусных частиц, чем SARS-CoV. Важно отметить, что, несмотря на более эффективную репликацию, SARS-CoV-2 существенно не индуцировал интерфероны I, II или III типа в инфицированных тканях легких человека,

– рассказали ученые.

Впрочем, несмотря на агрессивную и быструю способность к размножению, SARS-CoV-2 продемонстрировал более медленные иммунные и воспалительные реакции.

Кроме того, в то время как SARS-CoV усиливал экспрессию 11 из 13 (84,62%) репрезентативных провоспалительных цитокинов, SARS-CoV-2 активировал только пять (38,46%) из этих 13 ключевых медиаторов воспаления,

– говорится в исследовании.

Вместе с тем, ученые до сих пор не могут до конца понять, почему механизм, который отвечает за способность возбудителя коронавируса активно проникать в клетки, не всегда вызывает у человека начальные симптомы.

Вирус SARS-CoV-2 похож на ниндзю, размножаясь внутри организма в условиях пониженного уровня интерферонов и воспалительной реакции,

– сказал доцент медицинского факультета Гонконгского университета Джаспер Чан Фок-Ву.

Микробиолог Юэн Квок-Юнг считает, что поскольку у большинства людей нет иммунитета к SARS-CoV-2, пандемия может продлиться даже после лета, поэтому правительствам всех стран не стоит пока отменять карантинные и ограничительные меры. Также ученый советует людям сохранять социальную дистанцию и придерживаться правил гигиены даже после окончания вспышки.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 Канала

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