Возбудитель коровьей оспы превратят в лекарство против рака

Искусственный вирус на основе возбудителя коровьей оспы CF33 уничтожил несколько разновидностей рака in vitro и помог уменьшить опухоли у мышей. Онкологи заявили о том, что начинают испытания на людях.

Австралийская биотехнологическая компания Imugene разработала новое потенциальное средство против рака на основе возбудителя коровьей оспы, сообщает Daily Telegraph.

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Специалисты уже провели эксперименты на культурах клеток и лабораторных мышах, и результаты оказались весьма перспективными.

С начала следующего года онкологи начнут клинические испытания вируса CF33 на пациентах с раком груди и других онкологиях с подобной мутацией. Вирус планируют испытать на людях с тройным негативным раком молочной железы, ведь она является одной из самых агрессивных форм рака.



Возбудитель коровьей оспы

По словам ведущего онколога исследования Юмана Фонга, человечество еще 100 лет назад получило доказательства, что вирусы могут влиять на ремиссию рака. Просто главная проблема заключается в том, чтобы направить эффекты "лекарственных вирусов" на раковые клетки без угрозы для человека. Именно поэтому ученые выбрали возбудитель коровьей оспы, потому что он в настоящее время является достаточно безопасным для человека.

Специалисты хотят, чтобы CF33 не только помог уничтожить раковые клетки, но и повысил эффективность распознавания измененных клеток лимфоцитами. Пока вирус испытывался только на модельных животных с ослабленным иммунитетом, поэтому неизвестно, сможет ли он помочь человеку. Ведь есть риски, что более сильная иммунная система сможет убить вирус прежде, чем он доберется до раковых клеток.

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