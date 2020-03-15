Возбудителя коронавируса удалось обнаружить

Команда исследователей из Университета Торонто обнаружила агента-возбудителя коронавируса Covid-19. Ученым удалось выделить возбудитель, который отвечает за распространение коронавируса.

Результаты исследования опубликованы на сайте научного центра охраны здоровья Sunnybrook.

Читайте также: Лекарство против коронавируса: ученые заявили, что нашли антитело

Почему важное открытие ученых

Изолированный вирус поможет исследователям в Канаде и во всем мире разработать диагностические тесты, методы и вакцины, а также лучше изучить биологию, эволюцию и клеточное строение вируса.

Нам нужны ключевые инструменты для разработки решений этой пандемии,

– рассказала соавтор исследования Самира Мубарека.

Ученые смогли изолировать вирус в течение нескольких недель совместной работы.

Теперь ученые решили направить результаты работы и другим ученым, это ускорит исследования и поможет найти ключ к противодействию коронавирусу.

Примечательно, что исследователи искусственно культивировали коронавирус на основе двух клинических образцов.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.