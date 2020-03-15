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Возбудителя коронавируса удалось обнаружить

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Команда исследователей из Университета Торонто обнаружила агента-возбудителя коронавируса Covid-19. Ученым удалось выделить возбудитель, который отвечает за распространение коронавируса.

Результаты исследования опубликованы на сайте научного центра охраны здоровья Sunnybrook.

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Почему важное открытие ученых

Изолированный вирус поможет исследователям в Канаде и во всем мире разработать диагностические тесты, методы и вакцины, а также лучше изучить биологию, эволюцию и клеточное строение вируса.

Нам нужны ключевые инструменты для разработки решений этой пандемии,
– рассказала соавтор исследования Самира Мубарека.

Ученые смогли изолировать вирус в течение нескольких недель совместной работы.

Теперь ученые решили направить результаты работы и другим ученым, это ускорит исследования и поможет найти ключ к противодействию коронавирусу.

Примечательно, что исследователи искусственно культивировали коронавирус на основе двух клинических образцов.

міфи та правда про коронавірус
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Медицина Здоровье
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