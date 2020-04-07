Возле больниц первой волны работают палаточные городки, – Ляшко

Спасатели возвели палаточные городки возле каждой из больниц первой волны для лечения больных коронавирусом. В палатках проводят сортировку, чтобы предотвратить распространение внутрибольничной инфекции.

Палаточные городки уже развернуты, однако не везде функционируют. Ведь еще есть больницы, где нет коронавирусной болезни, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве.

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Например, в Броварах в центральной районной больнице пошли немного дальше и сделали палаточный городок прямо на входе в заведение охраны здоровья, а не в инфекционный стационар. Там проводят санитарную сортировку всем. В том числе, медицинским работникам, которые заходят в заведение. Я понимаю, что это создает определенные неудобства. Но положительный результат мы оценим уже после преодоления эпидемии,

– рассказал Ляшко.

По состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни, 45 человек умерли, 28 выздоровели. Больше всего инфицированных – в Киеве (253), Черновицкой области (247) и на Тернопольщине (168).



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