Возле Львова готовят санаторий для людей с подозрением на коронавирус

Возле Львова в поселке Немиров готовят санаторий, который сможет принять людей с подозрением на коронавирус. Делают это заранее, чтобы история с Новыми Санжарами не повторилась.

Еще несколько дней назад на территории противотуберкулезного санатория в Немирове было более 100 пациентов. Сегодня здесь – пусто. Всех жителей перевели или в другие медучреждения, или домой. Все потому, что санаторий выбрали местом возможного карантина.

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Чтобы работники противотуберкулезного центра были готовы принимать людей с подозрением на коронавирус, им провели краткий инструктаж.

"Это обычные меры по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Это касается каждого человека: как медперсонала, так и лиц, которые будут здесь находиться", – рассказала главная специалистка отдела Госпродпотребслужбы Ольга Богославец.



Санаторий в Немирове, который сможет принять людей с подозрением на коронавирус / Скриншот с видео



Палаты в санатории / Скриншот с видео

Паники среди медперсонала нет. Работники санатория "Немиров" пояснили, что видели худшее.

"Возможно, люди, которые не работали в инфекционных учреждениях, могут бояться коронавируса. Мы работали с туберкулезом. Поверьте, неизлечимый туберкулез с теми штампами, которые сейчас есть в Украине, намного страшнее, чем тот коронавирус", – сказала врач-фтизиатр Светлана Мисько .



Медперсоналу провели краткий инструктаж / Скриншот с видео

Если же у кого-то из людей, которые будут находиться здесь на обсервации, таки подтвердят коронавирус, то их отправят на лечение во Львовскую областную инфекционную больницу.

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Что известно о коронавирусе в Украине: коротко

► 3 марта заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач во время брифинга заявил о первом случае в Украине коронавируса SARS-CoV-2 или 2019-nCov, который вызывает заболевание Covid 2019. Его зафиксировали у мужчины из Черновцов.

► 20 февраля Украина эвакуировала из Уханя в медицинский центр "Новые Санжары" на Полтавщине 45 украинцев и 27 иностранцев. Там они будут находиться до 5 марта. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.

► Из-за стремительного распространения коронавируса по миру, на границе с Украиной ГНСУ и Минздрав начали температурный скрининг пассажиров, следующих из Италии. Проверки введены также на пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией и Польшей.

► Сейчас в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала