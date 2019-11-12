Возможно ли сразу заболеть гриппом и простудой

Да, возможно. Спровоцировать ОРВИ может множество вирусов, и они могут сочетаться с вирусом гриппа.

Примерно половину простудных заболеваний вызывает риновирус. Но у него есть более 100 вариантов, которые по-научному называются штаммами. Их объединяют в семейство простудных вирусов.

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К гриппу приводят четыре типа вирусов, причем каждый тип включает несколько штаммов. Все вирусы гриппа тоже объединяют в особое семейство.



Грипп и простуда могут подкосить человека одновременно

Чаще всего ОРВИ или грипп вызывает только один штамм какого-то вируса. Но это не значит, что нельзя подхватить несколько. Можно даже заболеть гриппом и ОРВИ одновременно.

Ситуация, когда человек подхватывает сразу несколько вирусов, называется коинфекцией. При ОРВИ она случается часто: в одном из исследований коинфекция была у 30% простуженных детей. При гриппе – гораздо реже: в 1,6% случаев, но тоже бывает.

Сочетание "грипп + ОРВИ" диагностируется примерно у каждого седьмого пациента с гриппом. Возможно, более агрессивный вирус гриппа мешает вирусу ОРВИ прижиться и как следует размножиться.

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