Возможно ли улучшить иммунитет

Пожалуй, это один из самых волнующих вопросов для современных родителей. Кажется, что где-то есть волшебное средство, которое поможет сделать иммунную систему сильнее, а людям не болеть. На самом деле иммунная система намного сложнее и умнее, чем кажется.

Практически каждый ребенок болеет. Кто-то болеет чаще, каждый месяц, а кто-то несколько раз в год, рассказала оториноларинголог Мария Евдокимова.

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Это не значит, что иммунитет "снижен". В мире не существует средств, которые действительно способны регулировать работу сложнейшей системы организма. А так называемые "иммуномодуляторы", на самом деле, не оказывают особого влияния на работу иммунной системы.

Что можно сделать, если ребенок болеет чаще, чем большинство детей?

Проверьте, нет ли дефицита цинка и железа (для этого нужно сдать анализы на железо, ферритин, ОЖССП, ОАК, цинк) Обеспечьте нормальный микроклимат дома (регулярно проветривайте, поддерживайте влажность воздуха – 45-55% и температуру воздуха 20-22 градуса). Не одевать ребенка слишком тепло. Обеспечьте нормальную физическую активность и регулярное пребывание на свежем воздухе. Нормальное питание – и да, это означает совсем не "низкоуглеводную, безмолочную, безглютеновую диету", а достаточное количество овощей и фруктов, молочных продуктов, рыбы и круп. Витамин D в профилактических дозах. Не бояться сквозняков. Ходить в доме босиком и не бояться переохлаждения. Лечите аденоиды и другие хронические проблемы с носом, если они есть.

Когда нужно насторожиться?

Если ребенок переносит более одной бактериальной инфекции в год (пневмонию, пиелонефрит, синусит).

Если ребенок плохо набирает вес, плохо растет, чувствует постоянное недомогание.

Если ребенок отстает в развитии.

Если ребенок переносит больше 12-18 ОРВИ в год.

Если ребенок перенес более 4 отитов за последние 6 месяцев.

Помните, что здоровый ребенок с нормальным иммунитетом может болеть 12 раз в год, каждая из болезней может длиться 2 недели. Иногда с этим можно только смириться. Поможет только время, как правило, после 6 лет дети начинают болеть реже.

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