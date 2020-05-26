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Вознаграждение за борьбу с COVID-19: работники лабораторий тоже получат 300% выплаты

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Сотрудники лабораторий получат 300% выплаты - кто именно
Работники лабораторий тоже получат 300% выплаты / Мелитопольский уезд

Сотрудники лабораторий, работающие с тестированием на коронавирус, тоже получат 300% выплаты, как и остальных медицинских работников. Правительство уже выделило деньги на надбавки.

На оплату работникам лабораторий выделили 280 миллионов

Кабмин уже выделил дополнительно 650 миллионов гривен для обеспечения готовности и реагирования лабораторных подразделений Минздрава на распространение COVID-19. 280 миллионов из этой суммы пойдут на оплату работникам лабораторных центров. Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует 24 канал.

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Сюда входят эпидемиологи, работники лабораторий, специалисты. Они получат 300% надбавку за весь период работы с больными коронавирусной болезнью, с контактными лицами, а также с материалами от инфицированных,
– сообщил Виктор Ляшко.

Коротко об увеличении зарплат медикам во время пандемии

  • В марте врачам и другим медработникам, которые работают с больными коронавирусом, дали надбавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Поэтому и надбавка была не такая значимая, как обещали.
  • Однако уже в апреле врачи должны получить надбавку в размере до 300% уже ко всей зарплате (которая учитывает стаж). Соответственно она должна быть больше, чем в марте.
  • Однако в начале мая стало известно, что в полном объеме выплатила надбавки за март только одна область – Полтавская. После многочисленных жалоб медработников в правительстве пообещали провести расследование.
  • До середины мая в большинстве регионов Украины все же разобрались с оплатами медикам.
  • Впоследствии в Минздаве заявили, что планируют повысить зарплаты врачам стационаров и учреждений экстренной медицинской помощи, которые не работают с больными  коронавирусом. Говорится о вирусологах, лаборантах и всех врачах и медицинских работниках, которые не вошли в пакет COVID-19.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Тесты на коронавирус Коронавирус COVID-19 Медицина Здоровье
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