Вознаграждение за борьбу с COVID-19: работники лабораторий тоже получат 300% выплаты

Сотрудники лабораторий, работающие с тестированием на коронавирус, тоже получат 300% выплаты, как и остальных медицинских работников. Правительство уже выделило деньги на надбавки.

На оплату работникам лабораторий выделили 280 миллионов

Кабмин уже выделил дополнительно 650 миллионов гривен для обеспечения готовности и реагирования лабораторных подразделений Минздрава на распространение COVID-19. 280 миллионов из этой суммы пойдут на оплату работникам лабораторных центров. Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует 24 канал.

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Сюда входят эпидемиологи, работники лабораторий, специалисты. Они получат 300% надбавку за весь период работы с больными коронавирусной болезнью, с контактными лицами, а также с материалами от инфицированных,

– сообщил Виктор Ляшко.

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