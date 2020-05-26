Вознаграждение за борьбу с COVID-19: работники лабораторий тоже получат 300% выплаты
Сотрудники лабораторий, работающие с тестированием на коронавирус, тоже получат 300% выплаты, как и остальных медицинских работников. Правительство уже выделило деньги на надбавки.
На оплату работникам лабораторий выделили 280 миллионов
Кабмин уже выделил дополнительно 650 миллионов гривен для обеспечения готовности и реагирования лабораторных подразделений Минздрава на распространение COVID-19. 280 миллионов из этой суммы пойдут на оплату работникам лабораторных центров. Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует 24 канал.
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Сюда входят эпидемиологи, работники лабораторий, специалисты. Они получат 300% надбавку за весь период работы с больными коронавирусной болезнью, с контактными лицами, а также с материалами от инфицированных,
– сообщил Виктор Ляшко.
Коротко об увеличении зарплат медикам во время пандемии
- В марте врачам и другим медработникам, которые работают с больными коронавирусом, дали надбавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Поэтому и надбавка была не такая значимая, как обещали.
- Однако уже в апреле врачи должны получить надбавку в размере до 300% уже ко всей зарплате (которая учитывает стаж). Соответственно она должна быть больше, чем в марте.
- Однако в начале мая стало известно, что в полном объеме выплатила надбавки за март только одна область – Полтавская. После многочисленных жалоб медработников в правительстве пообещали провести расследование.
- До середины мая в большинстве регионов Украины все же разобрались с оплатами медикам.
- Впоследствии в Минздаве заявили, что планируют повысить зарплаты врачам стационаров и учреждений экстренной медицинской помощи, которые не работают с больными коронавирусом. Говорится о вирусологах, лаборантах и всех врачах и медицинских работниках, которые не вошли в пакет COVID-19.