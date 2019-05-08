Возникает только в старости: ложные утверждения о глаукоме

Глаукома – это тяжелое заболевание глаз. Без своевременного выявления и отсутствии лечения оно может привести к слепоте.

74% людей с инвалидностью по зрению имеют нейродегенеративные заболевания, среди которых первое место занимает глаукома.

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Врач-офтальмолог Юлия Прокопьева назвала самые популярные мифы о глаукоме.

Глаукома – симптомы • "летающие мушки" перед глазами;

• радужные круги вокруг источника света при взгляде на него;

• затуманивание, частая смена очков.

Миф 1. Глаукома возникает только у пожилых людей

На самом деле, глаукома – это не возрастное заболевание. Болезнь может развиться в любом возрасте, даже в детстве.

Миф 2. Боль в глазах – это признак высокого давления, но не глаукомы

Коварство глаукомы в том, что мы ее не чувствуем, то есть мы никак не ощущаем повышение внутриглазного давления. Конечно, есть исключения, но о них не сегодня. И поэтому, когда болят глаза, то мы не думаем о глаукоме, как о причине.

Миф 3. От антиглаукомных капель надо "отдыхать"

Не стоит этого делать. Это касается и любых назначенных лекарств. Отменять или назначать новые капли только по рекомендации вашего врача.

Миф 4. При глаукоме можно носить контактные линзы

На самом деле, можно носить при условии, если вам комфортно. Дело в том, что практически все антиглаукомные капли, содержащие консервант и вместе с контактными линзами могут спровоцировать синдром сухого глаза.

При этом следует активно увлажнять глаза каплями без консервантов и не пренебрегать всеми правилами использования мягких контактных линз.

Миф 5. Операция может вылечить глаза от глаукомы

Глаукома – это хроническое заболевание, такое как сахарный диабет или гипертоническая болезнь. Эту болезнь нужно принять и научиться с ней жить. Оперативное лечение дает лишь временный эффект.

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