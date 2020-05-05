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Возросло количество больных COVID-19, не имеющих симптомов: чем это опасно

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Возросло количество больных COVID-19, не имеющих симптомов: чем это опасно

В Украине возросло количество случаев бессимптомного течения коронавируса у инфицированных людей. Это повышает угрозу распространения вируса, поэтому важно и в дальнейшем соблюдать карантинные ограничения.

Об увеличении случаев бессимптомного течения коронавируса среди украинцев сообщил глава Минздрава Максим Степанов на традиционном совещании под председательством Зеленского, передает пресс-служба Офиса Президента.

Важно Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных

Такая тенденция течения болезни увеличивает риски распространения СOVID-19 в Украине. Поэтому Министерство здравоохранения призывает людей и в дальнейшем соблюдать ограничительные меры.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине? Премьер Денис Шмыгаль отметил, что 4 мая в Украине зафиксировали рекордно низкий процент людей, которые заболели СOVID-19, относительно общего количества активных больных – 3,5%. Также за минувшие сутки зафиксировали еще один рекорд – выздоровели 265 пациентов.

Президент Зеленский отметил, что такая тенденция особенно позитивна и Украине удалось избежать страшных сценариев распространения коронавируса.

Благодаря тщательному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина. В последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительные меры, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина,
– сказал глава государства.

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Автор: Наталья Боднар
Теги: Новости Украины Здоровье Медицина
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