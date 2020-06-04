Украинские исследователи заявили, что поскольку Украина идет по "желтому" и "черному" сценариям, то возврат более жесткого карантина возможен уже в июне.

Вероятность возврата более жесткого карантина высокая, об этом свидетельствуют данные эпидемиологической модели, которую разработала Киевская Школа Экономики (KSE).

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У этой модели есть 3 типа сценариев: "желтый" (средний, умеренная сезонность), сценарий "черный" (негативное, сезонность отсутствует), сценарий "зеленый" (оптимистический, значительная сезонность).

В KSE заявили, что Украина движется по "желтому" и "черному" сценарию распространения заболеваемости коронавирусом с умеренной или отсутствующей сезонностью. Несмотря на это, мир может войти в новый пик заболеваемости не успев выйти из предыдущего, ведь "сезонность в разных странах не совпадает во времени".

Вероятность возврата более жесткого карантина – высокая. Действительно ли карантин вернется – будет зависеть от решений правительства. Однако людям и бизнесу стоит готовиться к этому уже сегодня,

– заявил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

В Украине не наблюдается "зеленый" сценарий заболеваемости COVID-19. Однако по "желтому" и "черному" сценариям, по которым движется страна, исследователи прогнозируют от 2000 до 7500 летальных случаев от коронавируса до конца 2020 года.

Согласно данным модели, общее число случаев заражения в настоящее время составляет около 100 000 против 25 000 официально подтвержденных. Украина проявляет лишь 31% случаев заболевания, как и Китай проявлял 31% из общего количества заражений в период пика.

В случае "зеленого" сценария, в начале новой волны заболеваемости осенью в KSE советуют сразу вводить карантинные ограничения в полном объеме.



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