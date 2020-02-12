Возвращение Богатыревой: кто з людей ексглавы Минздрава попал к Скалецкой

6 лет назад, после Майдана, из Украины сбежали не только януковичи-азаровы, но и бывшая министерка здравоохранения Раиса Богатырева. По ее деяние возбуждено несколько уголовных производств, ексминистерку объявили в международный розыск, а ее соратники были либо освобождены, либо люстровани. Казалось бы хэппи энд, но нет – ненаказанное зло всегда возвращается.

Раїса Богатирьова відома не лише своїми схемами в міністерстві, а й елітним, просто розкішним способом життя. Саме під неї був зроблений "лакшері" ремонт в стінах Міністерства охорони здоров'я та закуплені розкішні меблі в її приймальню.

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В міністерстві розповідають, коли Раїса Богатирьова йшла коридорами, то іншим співробітникам було заборонено навіть "висунутися" – всі як миші сиділи по своїх кімнатах. А якщо ти хотів вийти, то охоронці не дуже чемно відразу вказували на твоє "місце".



Раїса Богатирьова

У Богатирьової був в міністерстві навіть свій спеціальний "салон краси", де вранці їй робили зачіски та макіяж. В робочі ж години ексміністерку охорони здоров'я не раз підловлювали не в лікарнях, а елітних бутіках, де вона обирала сумочки за тисячі доларів.

Після Майдану Богатирьова втекла. А через 5 років, навесні 2019 року, ексміністерка-утікачка повернулася в країну. Водночас почався справжній реванш і повернення людей часів Януковича, яких після Револції гідності суспільство вимагало люструвати.

Люди Богатирьової в новому МОЗ

Нещодавні події на засіданні Комітету з питань здоров'я нації – ще одне тому підтвердження. Депутати більшістю голосів створили експертну раду при парламентському комітеті, до якої увійшло чимало людей Раїси Богатирьової, одіозних чиновників та потужних лобістів на фармацевтичному ринку.

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Вдумайтеся! В експертну раду комітету охорони здоров'я після Революції Гідності депутати взяли заступника Раїси Богатирьової, колишнього заступника міністра охорони здоров'я Олександра Толстанова. Він був звільнений з посади відразу після Революції гідності, але тепер як дуже потрібний експерт повернувся в Верховну Раду радити новим депутатам "Слугам народу".



Олександр Толстанов

Опинився в переліку "експертів" комітету Верховної Ради і колишній очільник Державної служби з лікарських засобів Олексій Соловйов. Він очолював Держлікслужбу за часів Азарова і Богатирьової та фігурував одразу в двох антикорупційних розслідуваннях щодо зловживань повноваженнями і впливом на фармацевтичному ринку.

Після Революції гідності громадськість вимагала люструвати чиновника. Врешті, він був звільнений зі своєї посади після звинувачень у корупції, але тепер вже у якості експерта знову повернувся радити "депутатам", які закони потрібно ухвалювати.



Олексій Соловйов

Також у списку так заваних експертів парламентського комітету – Віктор Сердюк – засновник всеукраїнської благодійної організації "Рада захисту прав та безпеки пацієнтів". Її діяльність пов'язують із одіозною власницею компанії-дистриб'ютора "Людмила-фарм", яка вигравала більшість державних замовлень до реформи закупівель ліків через міжнародні організації.



Віктор Сердюк

Набрали в експертну раду парламентського комітету і лобістів, хоча положення про експертну раду прямо забороняє обирати осіб, які мають потенційний або реальний конфлікт інтересів. Тут представники і фармацевтичних компаній і навіть дистриб'юторів, які за даними СБУ роками наживалися на українських пацієнтах, продаючи ліки державі на 40% дорожче їх ринкової вартості.

Так, наприклад, до наглядової ради увійшла Олена Алєксєєва – директор асоціації "Виробники ліків України", де президентом є Петро Багрій, відомий фігурант неодноразових антикорупційних розслідувань. Саме він, ймовірно, контролює компанії, що вигравали свого часу більшість тендерів МОЗ часів Богатирьової, та за даними розслідувань, завищували ціни на ліки. На жаль, команда Богатирьової та фармацевтичних лобістів була майже одноголосно підтримана "Слугами народу".

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Тепер фармацевтичні лобісти та поплічники Богатирьової, які в часи Януковича очолювали керівні посади в сфері охорони здоров'я, будуть сприяти в розробці законів в Україні. Хочеться сподіватися, що в одному з них не з'явиться можливість для міністра охорони здоров'я робочий час проводити в дорогих бутіках, а ліки і далі закуповуватимуть для українців не за завищеними в рази цінами.