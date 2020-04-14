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Возвращение Кашпировского: "целитель" начал спасать россиян

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Кашпировский вернулся / Скриншот из видео

Известный "телемаг" Анатолий Кашпировский на своем YouTube-канале начал выпускать ролики о коронавирусе. По его словам, он отреагировал на призыв своих поклонников "спасти человечество" от вируса.

Один из его роликов о коронавирусе насобирал уже более 487 тысяч просмотров.

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В этом же ролике Кашпировский заявил, что Земля и земляне "в очень большой опасности". Кроме того, Кашпировский снова начал проводить оздоровительные сеансы.

В комментариях люди сообщают, что с его помощью якобы стали лучше видеть мелкие шрифты. Некоторые люди считают, что он избавил от бронхиальной астмы, боли и хруста в шее.

Вся моя работа направлена на то, чтобы происходили телесные тканевые изменения. Косвенно мы подводим организм к высшей силе, он становится устойчивым,
– заявил Кашпировский.

Конечно, есть и люди, которые высмеют его видеообращение: "Не было ног, но благодаря вашим сеансам выросли целых три".

Очевидно, Кашпировский предвидел такую популярность и отключил комментарии под своими роликами. Но не беда, ведь рядом с эфирами сохранились записи чатов.

Кашпировский вернулся: видео


Протекание коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости России Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение
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