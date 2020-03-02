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Впервые больному коронавирусом пересадили легкие

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Уникальную операцию провели в Китае, больному коронавирусом пересадили пару здоровых легких. Операция длилась 5 часов.

Операцию по пересадке легких проводила бригада хирургов во главе с Чэнь Цзинъюем – ведущим специалистом в стране по пересадке легких, сообщает издание Nypost.

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Как провели уникальную операцию

Органы пересадили 59-летнему мужчине, у которого диагностировали коронавирус.

Из-за осложнений мужчина страдал необратимой дисфункцией легких. Донорские легкие были получены от умершего пациента в другой провинции.

Сейчас пациент находится в стабильном состоянии, а пересаженные легкие хорошо насыщаются кислородом.

"Это была очень рискованная операция, поскольку все хирурги должны были находиться в комнате с отрицательным давлением в течение всей операции, надевая защитные костюмы для всего тела", – добавил Чэнь.

Что нужно, чтобы провести пересадку легких

Врачи также отметили три важных предпосылки трансплантации легких для пациентов с коронавирусом.

  1. Дыхание человека должно было поддерживаться вентилятором во время экстракорпоральной оксигенации мембраны или ECMO через аппарат, заменяющий функции сердца и легких.
     
  2. Повторные анализы пациента на наличие коронавируса Covid-19 – должны быть отрицательными.
     
  3. Другие органы пациента должны функционировать хорошо.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус Covid-19 Медицина Трансплантация Китай Лечение
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