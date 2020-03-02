Впервые больному коронавирусом пересадили легкие
Уникальную операцию провели в Китае, больному коронавирусом пересадили пару здоровых легких. Операция длилась 5 часов.
Операцию по пересадке легких проводила бригада хирургов во главе с Чэнь Цзинъюем – ведущим специалистом в стране по пересадке легких, сообщает издание Nypost.
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Как провели уникальную операцию
Органы пересадили 59-летнему мужчине, у которого диагностировали коронавирус.
Из-за осложнений мужчина страдал необратимой дисфункцией легких. Донорские легкие были получены от умершего пациента в другой провинции.
Сейчас пациент находится в стабильном состоянии, а пересаженные легкие хорошо насыщаются кислородом.
"Это была очень рискованная операция, поскольку все хирурги должны были находиться в комнате с отрицательным давлением в течение всей операции, надевая защитные костюмы для всего тела", – добавил Чэнь.
Что нужно, чтобы провести пересадку легких
Врачи также отметили три важных предпосылки трансплантации легких для пациентов с коронавирусом.
- Дыхание человека должно было поддерживаться вентилятором во время экстракорпоральной оксигенации мембраны или ECMO через аппарат, заменяющий функции сердца и легких.
- Повторные анализы пациента на наличие коронавируса Covid-19 – должны быть отрицательными.
- Другие органы пациента должны функционировать хорошо.
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