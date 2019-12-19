Впервые исследовали влияние марихуаны на сердце

Исследования команды Лондонского университета Квин-Мер показывают, что регулярное употребление немедицинского каннабиса может влиять на структуру и функции сердца.

Команда ученых обнаружила связь между регулярным употреблением каннабиса и расширенным левым желудочком – основной камерой для накачки сердца, сообщает Science Direct.

К теме: Доказано: электронные сигареты провоцируют три тяжелых заболевания

Наши выводы не являются убедительными, но исследования проходили на фоне декриминализации и легализации рекреационного употребления каннабиса во многих странах. Нам нужно срочно проводить систематические исследования для выявления долговременных последствий регулярного потребления каннабиса на сердце и сосуды. Это позволит медицинским работникам и политикам улучшить консультации для пациентов и общественности,

– рассказал ведущий автор исследования Мохаммед ханджа.

В ходе исследования были проанализированы сканы сердца 4007 человек, средний возраст которых был 62 года. Ни у кого из них не было сердечно-сосудистых заболеваний. Большинство людей (3255) редко или никогда не употребляли каннабис, 105 употребляли его регулярно, но прекратили около 5 лет до исследования и остальные 47 курят каждый день.



Нужно расширять исследования о пользе и побочных эффектах каннабиса / Unsplash

Оказалось, что последняя группа имеет большие левые желудочки и ранние признаки нарушения работы сердца. Однако интересный факт заключается в том, что между тремя группами не оказалось разницы в общей массе левого желудочка или количества крови, которая выкачивается за каждое сердцебиение. Также не обнаружили изменений в размере и функции других трех камер сердца.

Еще анализ установил, что люди, которые употребляли каннабис регулярно, но отказались, имели такие же размеры и функции сердца, как и те, кто никогда его не употреблял.

Хотя исследования учитывало такие факторы, как возраст, диабет, артериальное давление, курение и употребление алкоголя, доктор Ханджи признал, что оно имеет ограничения.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможных вредных последствиях при употреблении немедицинского употребления каннабиса, призывая к проведению дополнительных исследований.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.