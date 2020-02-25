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Впервые коронавирус подтвердили в Хорватии

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Коронавирус впервые зафиксировали в Хорватии

В Хорватии впервые зафиксировали заражение коронавирусом. Заболел человек молодого возраста, больной недавно вернулся из Милана.

О том, что инфицирование коронавирусом Covid-2019 лабораторно подтвердили, сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, пишет dnevnik.hr.

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Мужчину госпитализировали в больницу, он имеет легкие симптомы заболевания.

Мы получили результаты испытаний гражданина Хорватии, который находился в Милане с 19 по 21 февраля. Он имеет легкое течение заболевания. Мы сосредоточимся на тех людях, с которыми контактировал человек и организуем для них карантин,
– заявил министр здравоохранения Хорватии Вилли Берос.

Кроме того, еще неизвестны результаты анализа 9 других пациентов, у которых подозревают коронавирус.

Хорватия объявила, что переходит в высшую стадию готовности, а система здравоохранения имеет все возможности для эффективного реагирования на угрозу.

Что известно о коронавирусе в Италии

В стране продолжает расти количество больных коронавирусом. Так, по состоянию на 25 февраля уже известно про 229 случаев заражения, 7 человек погибло, 18 человек находятся в реанимации. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах.

Наибольшее количество больных в итальянских регионах Ломбардии и Венето.

Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.

Зато Генконсульство Украины в Милане временно остановило прием граждан и выдачу документов


Данные о смертности от коронавируса/ Инфографика 24 канала
 

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Медицина Коронавирус 2020 Новости Здоровье Лечение Хорватия
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