Впервые напечатали живое сердце на 3D-принтере: фото

Впервые ученым удалось напечатать из клеток человека живое сердце на 3D-принтере. Ранее исследователи смогли напечатать только искусственное сердце.

Израильские исследователи взяли у пациента жировые клетки и "перепрограммировали" их в стволовые клетки, пишет Bloomberg.

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После этого из них вырастили клетки сердечной мышцы. Всего этот процесс длился три часа. Сердце получилось небольшим в размерах – 2,5 сантиметра. Такого размера сердце у кролика.

Крохотное живое сердце, которое напечатали на 3D принтере

По словам исследователей, сердце биосовместимо и подходит пациенту. Это полноценный орган.

Эти органы смогут трансплантировать сначала животным, а после проведения клинических исследований – и людям. Причем риск отторжения в этом случае минимальный.

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