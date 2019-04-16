Впервые напечатали живое сердце на 3D-принтере: фото

158 Читати новину українською
Ученые впервые напечатали живое сердце на 3D-принтере (иллюстрация)
Ученые впервые напечатали живое сердце на 3D-принтере (иллюстрация) / manager.finance.si

Впервые ученым удалось напечатать из клеток человека живое сердце на 3D-принтере. Ранее исследователи смогли напечатать только искусственное сердце.

Израильские исследователи взяли у пациента жировые клетки и "перепрограммировали" их в стволовые клетки, пишет Bloomberg.

Читайте также: Изобрели экспериментальную вакцину, которая учит организм бороться с раком

После этого из них вырастили клетки сердечной мышцы. Всего этот процесс длился три часа. Сердце получилось небольшим в размерах – 2,5 сантиметра. Такого размера сердце у кролика.

Крихітне живе серце, яке надрукували на 3D принтері

Крохотное живое сердце, которое напечатали на 3D принтере

По словам исследователей, сердце биосовместимо и подходит пациенту. Это полноценный орган.

Эти органы смогут трансплантировать сначала животным, а после проведения клинических исследований – и людям. Причем риск отторжения в этом случае минимальный.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
сегодня
23523
Теги: Техно Новости Здоровье Здоровье исследования Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
13 апреля 20:41 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 13332
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
11 апреля 08:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
5803
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
9 апреля 10:41 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 16816
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
5 апреля 19:30 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 1361
МОЗ – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
3 апреля 11:01 МОЗ – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
Євгенія Мазур 739
Новости
Больше новостей
Залиште відгук