Впервые смогли омолодить организм человека на 2,5 года

Исследователи из Калифорнийского университета США случайно с помощью трех препаратов за год смогли "перевести стрелки" биологических часов человека на 2,5 года.

Биологический возраст определяют эпигенетические часы – набор маркеров ДНК, которые изменяются по мере старения. Они показывают функциональное состояние организма и могут как опережать реальный, календарный возраст, так и отставать от него.

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Биомаркеры старения открыли еще полвека назад. С того времени ученые пытались придумать, как остановить ход биологических часов, чтобы оставаться дольше молодыми.

Однако эксперимент под руководством иммунолога Грегори Фахи, который провели в Медицинском центре Стэнфорда, имел другую цель – проверить безопасность инъекций гормона роста (соматотропина) для восстановления тканей загрудинной железы (тимуса) у людей.

Тимус – что это? Этот небольшой орган расположен в верхней части грудной клетки, он вырабатывает иммунные клетки Т-лимфоциты. Но с возрастом он сокращается в размерах и в нем наблюдается отложение жировой ткани.

Некоторые эксперименты, преимущественно на животных, показали, что гормон роста способствует восстановлению вилочковой железы, но одновременно приводит к развитию сахарного диабета.

В исследовании приняло участие девять мужчин в возрасте от 51 до 65 лет, у которых в течение года брали регулярные анализы крови, а также провели МРТ в начале и в конце исследования.

Вместе с инъекциями соматотропина участникам эксперимента прописали два широко известных противодиабетических препарата – прастерон и метформин.

В результате эксперимента показатели крови улучшились у всех девяти участников, а у семи из них действительно произошла регенерация тканей вилочковой железы.

После этого разработчик одного из наиболее точных способов измерения биологического возраста Стив Хорват провел собственное исследование. Он обнаружил, что биологический возраст всех участников существенно снизился. Снижался этот показатель у шести человек, которые сдали анализ крови после шести месяцев, как эксперимент закончился.

12-месячный эксперимент показал, что в среднем у участников биологический возраст снизился на 2,5 года.

Теперь необходимо проанализировать влияние инъекций в ходе специального, более масштабного исследования.

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