Впервые трансплантировали почку в районной больнице

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Трансплантация органов в Украине / iproup.com

На Волыни успешно провели трансплантацию почки. Это первая трансплантация в больнице районного уровня.

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что подготовка к операции длилась 6 месяцев.

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Новый орган получила 34-летняя пациентка с хронической болезнью почек V стадии, которая 6 лет получала сеансы гемодиализа и 3 года находилась в очереди на трансплантацию почки в Запорожье.

Донором стал ее муж. Подготовка к трансплантации длилась около 6 месяцев.

Опыт Ковельской больницы доказывает, что трансплантацию можно делать и в региональных центрах, мощность которых нужно развивать совместно с местными органами власти.


Вопрос трансплантации актуален в Украине

19 сентября Ковельское городское территориальное медицинское объединение получило лицензию для осуществления трансплантации органов. До сегодня в Украине было пять центров трансплантации, в которых в 2018 и 2019 годах проводили трансплантации почек. В Украине существует потребность проводить около 3 тысяч подобных операций в год.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лечение Больница Трансплантация
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