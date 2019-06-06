Впервые удалось напечатать роговицу глаза на 3D принтере: фото

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Впервые удалось напечатать роговицу глаза на 3D принтере: фото
Впервые удалось напечатать роговицу глаза на 3D принтере: фото / profitonlinefromhome.com

Группа исследователей напечатала с помощью стволовых клеток роговицу глаза на 3D-принтере.

Роговица – это тонкий эпителиальный слой, который покрывает зрачок и защищает глаз от внешней среды. Любое повреждение ткани может привести к проблемам со зрением.

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Если же роговица мутнеет, то лазером удаляют часть слоя и заменяют пораженную роговую оболочку на донорскую или искусственную. Очередь на донорскую составляет 6 лет. Искусственная оболочка, которую изготавливают из синтетических полимеров, хуже приживается и быстрее мутнеет.

Ученые из Университета Мэриленда, Уханьского университета и Восточно-Китайского политехнического университета для создания искусственной биосовместимой роговицы применили метод 3D-печати, пишет журнал Biofabrication.

Как картридж для принтера использовали "чернила" из коллагенового межклеточного вещества самой роговицы и стволовые клетки.

Вчені надрукували рогівку ока на 3D принтері

Ученые напечатали роговицу глаза на 3D принтере

Форму и размер роговицы можно подобрать для каждого пациента индивидуально. Для этого его глаза сканируются, и компьютер преобразует эту информацию в команды для 3D-принтера.

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Исследование показало, что в первый день после печати жизнеспособными оставались более 90% клеток, а на седьмой день – 83%. При этом для печати использовали сравнительно недорогой биопринтер, а сам процесс занял менее десяти минут.

Форму і розмір рогівки можна підібрати для кожного пацієнта індивідуально
Форму и размер роговицы можно подобрать для каждого пациента индивидуально

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Теги: Новости Техно Здоровье Новости Здоровье Лечение Искусственный интеллект Здоровье глаз
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