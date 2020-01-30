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Впервые в истории человеку успешно пересадили сердечные мышцы, выращенные в лаборатории

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Другой подход к трансплантации сердца / newsit.gr

В Японии человеку впервые пересадили не всё сердце, а только клетки сердечной мышцы, которые накануне вырастили в лабораторных условиях. Если приживление также пройдет успешно, то это позволит сократить число полных пересадок сердца.

Для выращивания сердечных мышц, ученые создали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК), которые выращивают из взрослых клеток человека (обычно из тканей кожи или крови), сообщает The Japan Times.

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После этого их перепрограммировали в недифференцированное состояние, как в эмбриональных клетках, из которых формируются внутренние органы.

После создания клеток сердечной мышцы с ИПСК, ученые пересадили их пациенту с ишемической кардиомиопатией. Они надеются, что пересаженные клетки будут производить белок, который будет способствовать регенерации кровеносных сосудов, что значительно облегчит функционирование сердца.


Пресс-конференция по случаю первой пересадки клеток сердечной мышцы, выращенных из стволовых клеток / The Japan Times

За состоянием прооперированного пациента исследователи будут следить в течение следующего года. Кроме того, три подобных операции планируют выполнить в ближайшие три года.

Если все операции окажутся успешными и клетки сердечной мышцы приживутся, это сможет стать альтернативой полной пересадке сердца. Это важно, ведь во всем мире сейчас дефицит донорских органов и люди часто умирают, не дождавшись своего.

Ученые уверяют, что вырастить ИПСК значительно проще, чем подобрать донора, а вероятность отторжения ниже.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Трансплантация Сердечно-сосудистые заболевания
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