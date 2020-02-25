Впервые в мире провели трансплантацию руки от живого донора

Медики во Вьетнаме провели первую в мире операцию по трансплантации руки с кистью от живого донора.

Операция была проведена в 108-м военном госпитале 21 января. Об этом сообщает VN Express.

Читайте также: В ковельской больнице провели вторую трансплантацию сердца

По словам главного врача, успех этой операции открывает новые возможности в развитии трансплантологии, ведь пересадка конечностей возможна не только от доноров, у которых диагностировали смерть мозга, но и от живых людей.

Пациентом был 31-летний мужчина из Ханоя, который сейчас проходит процесс реабилитации, функции кисти и предплечья у него постепенно восстанавливаются.

В 2016 году мужчина получил производственную травму, из-за которой нижняя часть левой руки и предплечья оказались сломаны и полностью деформированы. Врачи были вынуждены ампутировать его левую руку ниже предплечья.

Что известно о доноре?

Донором стал пострадавший от несчастного случая на производстве, которому назначили ампутацию руки из-за серьезных травм и угрозы заражения крови. Медики обратили внимание, что часть ампутированной руки сохранилась здоровой, поэтому ее использовали для пересадки.

Сколько времени длилась операция?

Операция длилась в течение восьми часов с 10 утра до 6 вечера. Хирургам пришлось совместить 36 мышц и две большие кости, а также множество других тканей. Сразу после операции пациент смог самостоятельно пошевелить пальцами пересаженной руки.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.