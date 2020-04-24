Впервые вакцина против COVID-19 защитила от заражения обезьян

Китайские исследователи заявили, что успешно протестировали вакцину на животных. Это впервые одна из многих вакцин COVID-19, которые разрабатывают ученые, показала эффективность на животных. Вакцина защитила обезьян от коронавируса и не вызвала явных побочных эффектов, поэтому ученые начали испытания на людях.

Исследователи из частной компании Пекин Sinovac Biotech, протестировали две различные дозы вакцины COVID-19 на восьмерых обезьянах. Об этом пишет издание Science.

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Так, ученые сначала ввели животным разработанную вакцину, а через три недели обезьян инфицировали SARS-CoV-2 – возбудителем болезни COVID-19. Обезьяны, которые получили самую высокую дозу вакцины, получившие лучшее защитное действие через семь дней после того, как животных заразили, исследователи не обнаружили у них инфекции. Некоторые из животных, которым ввели меньшую дозу вакцины, имели легкое течение заболевания.

У четырех животных, которых привлекли в эксперимент, развился высокий уровень вирусной РНК в нескольких частях тела и тяжелая пневмония.

Результаты "дают нам большую уверенность", что вакцина будет действовать на людей,

– отметил Менг Вайнинг, соавтор исследования.

Ученые отметили, что разработанная формула вакцины доступна для создания в странах с уровнем дохода ниже среднего.

Впрочем, количество животных было слишком мало, чтобы дать статистически значимые результаты. К тому же, у обезьян не развиваются тяжелые симптомы, которые вызывает SARS-CoV-2 у человека.

Исследователи Sinovac признают, что "еще не следует считать животных идеальной моделью для изучения SARS-CoV-2", но возлагают большие надежды именно на эту формулу вакцины.



Мифы о коронавирусе / инфографика 24 Канала

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