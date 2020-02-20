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Впервые замороженную яйцеклетку успешно дорастили и заморозили в лаборатории

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Заморозка яйцеклетки / reference.com

Яйцеклетку, которую врачи изъяли из женщины раньше срока, удалось искусственно дорастить в лаборатории и заморозить.

Благодаря этому методу, женщина смогла родить здорового мальчика, пишет Annals of Oncology.

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Репродуктологи из Парижа сумели помочь онкобольной женщине, применив на ее яйцеклетке абсолютно новую методику. 29-летней женщине удалили опухоль и назначили химиотерапию. Поскольку детей у нее еще не было, она хотела сохранить свою фертильность.

Обычно женщинам назначают гормональную стимуляцию, чтобы яйцеклетки созрели внутри яичника, а потом их можно забрать и заморозить. Однако онкологи побоялись, что из-за действия гормонов опухоль вернется. Теоретически можно было бы забрать яйцеклетки незрелыми, дорастить их in vitro и вернуть в яичник. Однако, от этого отказалась сама пациентка, поскольку признала операцию слишком серьезной. Подумав, врачи решили совместить оба метода.

Изъяв у пациентки незрелые яйцеклетки, их доращивали в течение 2 дней, используя собственную сыворотку пациентки с добавлением гормонов. В результате, всего шесть из них достигли зрелости, после чего их заморозили.

После успешной химиотерапии, женщина год пыталась забеременеть, однако не могла. Чтобы не использовать гормональную стимуляцию и не рисковать рецидивом опухоли, врачи использовали ее замороженные яйцеклетки. После разморозки, 5 яйцеклеток успешно оплодотворили, и один эмбрион подсадили пациентке. В июле 2019 года она родила здорового мальчика.

Специалисты доказали, что выполнить такую технологию успешно – возможно. Более того, они применили методику на еще двух женщинах, которые теперь также ожидают рождения своих детей.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Беременность и роды
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