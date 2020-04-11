Врач Хмельницкого госпиталя, у которой диагностировали коронавирус, выздоровела
В Вооруженных силах Украины зафиксировали первый случай выздоровления он коронавируса. Вылечилась военный врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля диагностировали COVID-19.
О случае выздоровления от коронавирусной инфекции сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.
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Врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля методом ПЦР диагностировали COVID-19, выздоровела,
– говорится в сообщении.
По словам начальника военного госпиталя Сергея Мельника, два последних лабораторных ПЦР-теста дали отрицательный результат.
В общем лечение проходило без особых осложнений. Врача выписали из Хмельницкой инфекционной больницы 10 апреля. В течение двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача.
К слову, тесты у врачей и медсестер госпиталя, контактировавших с женщиной, были отрицательными. Все 17 медиков госпиталя, которые ранее находились на самоизоляции, вернулись к работе. Госпиталь работает в усиленном противоэпидемическом режиме.
Коронавирус в Вооруженных силах: основное
- По состоянию на 11 апреля в ВСУ зарегистрировали 10 случаев заболевания коронавирусом.
- К сожалению, один человек умер.
- За сутки зафиксировали три новых случая COVID-19: два в Мелитополе и один в Виннице.
Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала
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