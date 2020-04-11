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Врач Хмельницкого госпиталя, у которой диагностировали коронавирус, выздоровела

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Военный врач оправилась от коронавируса / glavcom.ua

В Вооруженных силах Украины зафиксировали первый случай выздоровления он коронавируса. Вылечилась военный врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля диагностировали COVID-19.

О случае выздоровления от коронавирусной инфекции сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

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Врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля методом ПЦР диагностировали COVID-19, выздоровела,
– говорится в сообщении.

По словам начальника военного госпиталя Сергея Мельника, два последних лабораторных ПЦР-теста дали отрицательный результат.

В общем лечение проходило без особых осложнений. Врача выписали из Хмельницкой инфекционной больницы 10 апреля. В течение двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача.

К слову, тесты у врачей и медсестер госпиталя, контактировавших с женщиной, были отрицательными. Все 17 медиков госпиталя, которые ранее находились на самоизоляции, вернулись к работе. Госпиталь работает в усиленном противоэпидемическом режиме.

Коронавирус в Вооруженных силах: основное

  • По состоянию на 11 апреля в ВСУ зарегистрировали 10 случаев заболевания коронавирусом.
  • К сожалению, один человек умер.
  • За сутки зафиксировали три новых случая COVID-19: два в Мелитополе и один в Виннице.


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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус в Украине Новости Хмельницкого Вооруженные силы Украины Лечение
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