Врач Хмельницкого госпиталя, у которой диагностировали коронавирус, выздоровела

В Вооруженных силах Украины зафиксировали первый случай выздоровления он коронавируса. Вылечилась военный врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля диагностировали COVID-19.

О случае выздоровления от коронавирусной инфекции сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

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Врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля методом ПЦР диагностировали COVID-19, выздоровела,

– говорится в сообщении.

По словам начальника военного госпиталя Сергея Мельника, два последних лабораторных ПЦР-теста дали отрицательный результат.

В общем лечение проходило без особых осложнений. Врача выписали из Хмельницкой инфекционной больницы 10 апреля. В течение двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача.

К слову, тесты у врачей и медсестер госпиталя, контактировавших с женщиной, были отрицательными. Все 17 медиков госпиталя, которые ранее находились на самоизоляции, вернулись к работе. Госпиталь работает в усиленном противоэпидемическом режиме.

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По состоянию на 11 апреля в ВСУ зарегистрировали 10 случаев заболевания коронавирусом.

К сожалению, один человек умер.

За сутки зафиксировали три новых случая COVID-19: два в Мелитополе и один в Виннице.



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