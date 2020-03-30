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Врач из Черновцов рассказала, в каких условиях работают украинские инфекционисты

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Коронавирусом в Украине заразились уже 480 человек, в определенных областях массово болеют медики. Какую защиту имеют украинские врачи-инфекционисты и достаточно ли их для борьбы с коронавирусом – читайте дальше.

Об этом в прямом эфире программы "О главном" на 24 канале рассказала Ольга Кобевко, врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы.

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Она отметила, что согласно международным рекомендациям, защитить прежде всего нужно именно медиков. "Идеальные условия – это костюмы или комбинезоны, которые полностью закрывают тело, резиновые перчатки, респираторы уровня защиты FFP3 или N95. Кроме того, очки или щиток. То есть любое барьерное средство, которое будет защищать слизистую глаз", – пояснила врач.

И подчеркнула, что такие костюмы проработаны именно для работы с биологически опасными агентами или возбудителями. К тому же, должны быть созданы из материалов, которые пропускают воздух – чтобы можно было комфортно в них работать.

Такие костюмы разработаны почти во всех странах мира. Мы же с ними не сталкивались ранее. У нас был утвержден противочумной костюм, это еще с советских времен. Считалось, что это единственная защита от любых инфекций. Увы, но нет,
– отметила Кобевко.

Медик рассказала, что на Буковине скорые отделили несколько бригад, которые работают именно с коронавирусом. Они имеют специализированное оснащение для защиты. Диспетчеры обязательно спрашивают у пациентов об истории путешествий и вероятности контакта с инфицированными.

"Но, к сожалению, есть случаи в области, когда люди скрывали эти факты. К ним выезжали скорые, работники которых не были защищены. Было даже такое, что эта информация выяснялась уже в стационаре. Поэтому персонал, принимавший пациентов, также был в опасности", – отметила она.

Инфекционистка подчеркнула, что это – очень неправильно. Хотя в Украине введены штрафы, но она еще не слышала, чтобы кого-то привлекли к ответственности именно за недостоверную информацию, которая подается медикам. "Очень многие медики в опасности хотя бы потому, что мы работаем в таких условиях уже больше месяца. Присутствует истощение, и это приводит к тому, что падает иммунитет, и мы теперь становимся более уязвимыми", – пояснила врач.

Коронавирус в Черновицкой области: что известно?
Сейчас там наибольшее количество зараженных SARS-CoV-2 в Украине – коронавирусом больны 75 человек, вирус охватил 9 из 11 районов области. Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук рассказал, что состояние здоровья больных стабильное, они находятся под наблюдением врачей. От болезни в области умерли два человека.

Оксана Кобевко работает одновременно в двух больницах, которые принимают больных коронавирусом. До обеда – в инфекционном отделении областной больницы, после обеда – в городской больнице.

Защита там сейчас есть. Но вышел приказ Минздрава, в котором прописано, что, например, врач и персонал приема не должны иметь специализированной защиты. Только очки и обычную медицинскую маску, которая не предохраняет от коронавируса,
– отметила врач.

"Наверное, такие приказы прописали, чтобы ограничить ответственность за то, что медики будут необеспеченными. Это очень неправильно. Врачи со всего мира говорят только о респираторах N95 или FFP3. У нас прописаны FFP2, это низкий уровень защиты. Мы просто потеряем кадры", – подчеркнула она.


Защита украинских медиков / Фото с фейсбук-страницы Оксаны Кобевко

Кроме того, врач рассказала и о том, как работа влияет на общение с родными. Свободного времени у нее почти нет, ведь приходит домой поздно. Сын Ольги Кобевко учится в Киеве, сейчас он приехал в Черновцы. Однако она его еще не видела, ведь он вынужден изолироваться от нее.

"У меня старшие родители. С первого дня папа помогал и возил на работу. Общественный транспорт не работал, а собственного авто у меня нет. Сейчас уже ограничиваем с ним общение. Утром на работу врачей-инфекционистов забирает транспорт от ОГА", – подытожила она .

Автор: Ирина Буртык
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости Черновцов
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