Врач, который лечил больных на коронавирус, рассказал так ли он опасен

Вопреки устрашающим данными о стремительном распространении нового китайского коронавируса, немецкие медики утверждают, что сила и опасность инфекции преувеличиваются, корь и грипп опаснее.

Специалисты констатируют, что вместе с распространением коронавируса размножается и ложная информация о нем, нагнетается паника, озвучиваются теории заговора, пишет Focus.de.

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Все это связано с тем, что новая инфекция переносится вирусом, который до сих пор не был известен врачам в такой форме. Это незнание порождает страх и всевозможные конспирологические измышления на тему коронавируса.

Насколько заразен и опасен новый вирус?

По словам Бернда Зальцбергера, председателя Немецкого общества инфекционных заболеваний, китайский коронавирус более заразный, чем возбудитель Sars 2002 года. Однако, у последнего выше частота осложнений. Эксперт сравнил коронавирус с корью и заявил, что он заразнее.

Вирус определенно не так заразен, как корь. Для того, чтобы заразиться им, нужно некоторое время контактировать с зараженным человеком на расстоянии менее одного метра. При этом новое заболевание легких в большинстве случаев протекает легко, иногда даже без симптомов,

– сказал немецкий врач-инфекционист.



Опасность коронавируса преувеличивают / unsplash.com

Другой медик, Клеменс Вендтнер, который лечит первых четырех пациентов с коронавирусом в Германии, разделяет это мнение. Он подчеркивает: для паники нет никаких причин. По его словам, в стране есть более опасные вирусные заболевания, чем нынешний коронавирус.

По мнению экспертов, риск заражения гриппом сейчас выше, чем вероятность пострадать от коронавируса. Ежегодно грипп убивает множество людей. В Германии в эпидсезон 2017/2018 года от гриппа умерли около 25 тысяч человек. Поэтому грипп намного опаснее.



Мифы о коронавирусе / инфографика 24 канала

Теории заговора

Также медики прокомментировали один из самых горячих слухов, что власти скрывают симптом коронавируса. В социальных сетях распространяют информацию о том, что он проявляется не только через жар, кашель, одышку и усталость, но также в виде высыпания на коже с красными пятнами, которые могут иметь черную точку посередине.

"У пациентов с вирусом Sars или с новым коронавирусом кожной сыпи никогда не было", – резюмировал профессор вирусологии из Университетского медицинского центра Фрайбурга профессор Хартмут Хенгело.

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