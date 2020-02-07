Врач Ли Вэньлян, который предупреждал о коронавирусе, умер после реанимации

Китайский врач Ли Вэньлянь, который в декабре 2019 года одним из первых сообщал о новом виде коронавируса и был под следствием за "распространение слухов", умер в больнице после реанимации.

Известие о смерти доктора появилось еще вчера, 6 февраля, когда у мужчины остановилось сердце. Однако медикам удалось его спасти. Ли Вэньлянь провел в реанимации в критическом состоянии меньше суток и утром, 7 февраля, врачи официально подтвердили его смерть. Об этом пишет CNN со ссылкой на Центральную больницу в Ухане.

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"Ли Вэньлянь, китайский врач, который в декабре 2019 года первым предупредил общественность о потенциальной болезни, "похожей на коронавирус SARS", умер", – говорится в сообщении.

Кто такой Ли Вэньлян?

Ли Вэньлян – врач, который еще в конце декабря предупреждал о новый коронавирус. Он был одним из восьми человек, находившихся под следствием за "распространение сплетен". В то время, когда он предупреждал о распространении вируса ОРВИ в городе, чиновники все еще презирали вспышка и его опасность.

В первые несколько недель января чиновники настаивали, что коронавирус может передаваться от животного к человеку. Поэтому не было никаких инструкций для защиты врачей.

Ли лечил женщину с глаукомой, которая была больна новым коронавирусом. Он об этом, конечно, не знал, поэтому не использовал ни маски, ни спецодежды, ни очков.

В своем сообщении на Weibo врач рассказал, что 10 января у него начался кашель, на следующий день повысилась температура, а через два дня его госпитализировали. Его родители также заболели и попали в больницу. Наличие инфекции у врача подтвердили лишь 1 февраля.

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