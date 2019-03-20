Врач назвала основные симптомы подагры
Ранее подагра поражала в основном мужчин 40-60 лет. Но последние десятилетия подагрой чаще страдают женщины и молодые люди.
Врач-терапевт и врач-эндокринолог медицинской группы компаний ADONIS Наталья Ляшенко рассказала симптомы подагры.
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Подагра-это болезнь, которое поражает суставы из-за повышенного уровня в них солей мочевой кислоты.
• сахарный диабет.
• почечная недостаточность.
• дислипидемия ( повышение холестерина и триглицеридов крови).
• ожирение.
• анемия.
• наследственность.
• пол (мужчины).
• прием некоторых медикаментов ( тиазидных диуретиков).
Симптомы подагры
Признаки и симптомы подагры почти всегда возникают внезапно, чаще всего ночью. Они включают:
1. Интенсивная боль в суставах.
Подагра обычно поражает суставы большого пальца ноги, но болезнь может возникать и в любом другом суставе. Это могут быть щиколотки, колени, локти, запястья и пальцы. Боль обычно острейшая в течение первых 4-12 часов.
2. Затяжной дискомфорт.
После острой боли может быть некоторый дискомфорт сустава. Он продлится от нескольких дней до нескольких недель. Более поздние приступы подагры могут длиться дольше и больше будут влиять на суставы.
3. Воспаление и покраснение.
Пораженные суставы становятся отечными, теплыми и красными.
Симптомы подагры
4. Ограниченный диапазон движения.
Когда подагра прогрессирует, вы не сможете нормально перемещать суставы.
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