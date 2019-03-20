Врач назвала основные симптомы подагры

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Симптомы подагры
Симптомы подагры / centropegaso.it

Ранее подагра поражала в основном мужчин 40-60 лет. Но последние десятилетия подагрой чаще страдают женщины и молодые люди.

Врач-терапевт и врач-эндокринолог медицинской группы компаний ADONIS Наталья Ляшенко рассказала симптомы подагры.

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Подагра-это болезнь, которое поражает суставы из-за повышенного уровня в них солей мочевой кислоты.

 
Подагра – причины возникновения
• гипертония ( повышение артериального давления).
• сахарный диабет.
• почечная недостаточность.
• дислипидемия ( повышение холестерина и триглицеридов крови).
• ожирение.
• анемия.
• наследственность.
• пол (мужчины).
• прием некоторых медикаментов ( тиазидных диуретиков).

Симптомы подагры

Признаки и симптомы подагры почти всегда возникают внезапно, чаще всего ночью. Они включают:

1. Интенсивная боль в суставах.

Подагра обычно поражает суставы большого пальца ноги, но болезнь может возникать и в любом другом суставе. Это могут быть щиколотки, колени, локти, запястья и пальцы. Боль обычно острейшая в течение первых 4-12 часов.

 
Врач Наталья Ляшенко
“Приступы подагры характеризуются внезапными тяжелой болью, отеком, покраснением сустава, часто поражается плюсне-фаланговый сустав первого пальца стопы. Приступ подагры может возникнуть внезапно, заставляя человека подняться с постели среди ночи с ощущением, что первый палец стопы горит. Сустав при этом горячий, красный, отекший, к нему невозможно прикоснуться из-за боли”.

2. Затяжной дискомфорт.

После острой боли может быть некоторый дискомфорт сустава. Он продлится от нескольких дней до нескольких недель. Более поздние приступы подагры могут длиться дольше и больше будут влиять на суставы.

3. Воспаление и покраснение.

Пораженные суставы становятся отечными, теплыми и красными.

Симптоми подагри
Симптомы подагры

4. Ограниченный диапазон движения.

Когда подагра прогрессирует, вы не сможете нормально перемещать суставы.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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