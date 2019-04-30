Врач назвала самое безопасное средство интимной гигиены для женщин

Интимная гигиена настолько же важна, как и уход за кожей лица и телом. Поэтому особенно тщательно нужно выбирать средства гигиены.

Гинеколог Ольга Белоконь отметила, что самым безопасным средством гигиены для женщин являются гигиенические прокладки.

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Она отметила, что менструальные чаши являются не такими безопасными.

В 2018 году ученые сравнивали 11 типов тампонов и 4 вида менструальных чаш, оценивая их влияние на рост стафилококка (Staphylococcus aureus).

Это было первое исследование, посвященное взаимосвязи менструальных чаш с синдромом токсического шока. Синдром токсического шока опасен тем, что может привести к летальным последствиям.

Результаты исследования оказались неожиданными. Некоторые тампоны могут снижать рост и размножение S. aureus, это зависело от бренда и состава тампонов.

А менструальные чаши показали высший рост золотистого стафилококка даже по сравнению с тампонами.

Это связывают с наличием дополнительного воздуха, который попадает в емкость чаши и вводится во влагалище. Именно он способствует росту условного патогена.

Кроме того, было обнаружено, что S. aureus может создавать на поверхности чаш биопленку, которую очень трудно смыть. И хотя производители чаш рекомендуют мыть их теплой водой с мылом, исследователи настаивают на том, что чаша должна стерилизоваться в кипящей воде между каждым использованием в течение минимум 15 минут.

Пользователи тампонов и чаш должны тщательно мыть руки перед любой установкой или удалением этих гигиенических средств. Кроме того, тампоны нельзя использовать дольше 8-12 часов.

Гинеколог советует, если вы используете менструальные чаши или тампоны, нет нужды переходить на прокладки.

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