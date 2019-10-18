Врач объяснила, почему урчит в животе

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Почему возникает урчание в животе
Почему возникает урчание в животе / Фото из открытых источников

Время от времени человек слышит звуки в животе, напоминающие урчание животных. В основном такое поведение желудка связывают с голодом, однако это не так.

Врач из Германии Джулия Эндерс рассказала на лекции TED, почему урчит живот, пишет Украинская Правда.

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Все потому, что кишечнику перед началом пищеварения необходимо почистить себя самого.

Чтобы этого достичь, надо создать сильную мышечную волну, что подвинет вперед все остатки предыдущего пищеварения,
– убеждает врач.

Иногда такие действия могут сопровождаться звуками, однако не всегда. Урчание в животе – это признак того, что внутри все хорошо.

А искривленная форма желудка позволяет выдерживать давление на живот без рвоты, когда человек смеется или занимается спортом.

К слову, если потреблять такие натуральные продукты, как свекла, капуста, чеснок и клюква – ваш организм всегда будет здоровым и очищенным.

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Теги: Здоровье Медицина Здоровая жизнь
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