Температура у ребенка: когда и как сбивать высокую температуру

Температура - это нормальная и защитная реакция в ответ на попадание в организм инфекции (как правило, вирусной или бактериальной). Это часть воспалительного процесса, она может снижать рост и размножение некоторых бактерий и вирусов, усиливать иммунный ответ при умеренно повышенной температуре.

Врач, кандидат медицинских наук Анна Левадная отметила, что лечить нужно не температуру, а болезнь.

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Что делать, если у ребенка температура:

– не перегревать (открыть форточку, снять лишнюю одежду и т.д.);

– обеспечить достаточным количеством жидкости (вода или если ребенок на грудном вскармливании, то грудное молоко);

– насильно не кормить (ребенок должен есть сколько хочет).

Не кормите ребенка насильно

Когда нужно снижать температуру ребенку

• дискомфорт от любого повышения температуры: вялость, снижение потребления жидкости, ребенок ноет, плачет, не может заснуть;

• шок (нарушение дыхания, сознания, сердцебиение);

• заболевания легких, сердца, неврологические, или другие (в частности послеожоговое/послеоперационное состояние);

• температура более 40°C;

• обезвоживание и нарушение баланса электролитов;

• травма головы.



В каких случаях нужно снижать температуру детям

Врач советует принимать решение о снижении температуры в зависимости от основного заболевания, уровня дискомфорта, желания контролировать лихорадку.

Температуру нужно снижать не до нормальных значений, а до нормального самочувствия ребенка на фоне температуры. Снижать температуру у детей можно средствами на основе двух препаратов – парацетамола и ибупрофена.

При высокой температуре нельзя прикладывать лед, обтирать ребенка спиртом, уксусом, водкой. Все потому, что это не усилит эффект обтирания, но такие вещества всасываются в кожу, а пары – через дыхательные пути, существует риск ожогов кожи.

Физические методы охлаждения рекомендованы только, если температуру невозможно сбить лекарствами. Делайте это правильно: обтирают губкой с водой температуры около 30-32°C в течение 5 минут каждые полчаса.

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