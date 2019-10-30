Температура у ребенка: когда и как сбивать высокую температуру
Температура - это нормальная и защитная реакция в ответ на попадание в организм инфекции (как правило, вирусной или бактериальной). Это часть воспалительного процесса, она может снижать рост и размножение некоторых бактерий и вирусов, усиливать иммунный ответ при умеренно повышенной температуре.
Врач, кандидат медицинских наук Анна Левадная отметила, что лечить нужно не температуру, а болезнь.
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Что делать, если у ребенка температура:
– не перегревать (открыть форточку, снять лишнюю одежду и т.д.);
– обеспечить достаточным количеством жидкости (вода или если ребенок на грудном вскармливании, то грудное молоко);
– насильно не кормить (ребенок должен есть сколько хочет).
Не кормите ребенка насильно
Когда нужно снижать температуру ребенку
• дискомфорт от любого повышения температуры: вялость, снижение потребления жидкости, ребенок ноет, плачет, не может заснуть;
• шок (нарушение дыхания, сознания, сердцебиение);
• заболевания легких, сердца, неврологические, или другие (в частности послеожоговое/послеоперационное состояние);
• температура более 40°C;
• обезвоживание и нарушение баланса электролитов;
• травма головы.
В каких случаях нужно снижать температуру детям
Врач советует принимать решение о снижении температуры в зависимости от основного заболевания, уровня дискомфорта, желания контролировать лихорадку.
Температуру нужно снижать не до нормальных значений, а до нормального самочувствия ребенка на фоне температуры. Снижать температуру у детей можно средствами на основе двух препаратов – парацетамола и ибупрофена.
При высокой температуре нельзя прикладывать лед, обтирать ребенка спиртом, уксусом, водкой. Все потому, что это не усилит эффект обтирания, но такие вещества всасываются в кожу, а пары – через дыхательные пути, существует риск ожогов кожи.
Физические методы охлаждения рекомендованы только, если температуру невозможно сбить лекарствами. Делайте это правильно: обтирают губкой с водой температуры около 30-32°C в течение 5 минут каждые полчаса.
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