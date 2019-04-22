Врач опроверг самые распространенные мифы о витаминах

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Врач опроверг самые распространенные мифы о витаминах
Врач опроверг самые распространенные мифы о витаминах / in.pinterest.com

Некоторые люди до сих пор убеждены в том, что определенные поливитамины могут укрепить иммунитет, уберечь от болезней и продлить жизнь.

Витамины – это незаменимые вещества, поступающие с пищей. Лишь немногие способны синтезироваться в нашем организме.

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Без витаминов ферменты перестанут работать.

Существуют гипервитаминоз, гиповитаминоз и авитаминоз. Последние практически не встречаются в нашем обществе. Гиповитаминозы (дефицит витаминов) обычно вторичные или вызваны другой болезнью. Только в таком случае применяются витамины.

В какие мифы о витаминах не стоит верить

• Витамин С не помогает при простуде.
• Витамины не укрепляют иммунитет, ведь его укрепить невозможно.
• Витаминов не становится меньше, если вы кормите ребенка сбалансировано. То есть, если он употребляет молочные продукты, овощи, мясо, фрукты, то все будет хорошо.

Если вы не кормите ребенка, как положено, то надо начать кормить. Витамины не смогут заменить отсутствие правильного пищевого поведения. Исключение составляет витамин D ребенку до 5 лет и фолиевая кислота беременным.

via GIPHY

Стоит не только отучить своего малыша от витаминных комплексов, но и себя. На красоту кожи, волос и ногтей никак не влияют поливитаминные комплексы. Ешьте много, высыпайтесь и тогда состояние организма и кожи улучшится.

Существуют гиповитаминозы (дефицит витаминов), обычно они вторичные, или вызваны другой болезнью. Только в таком случае применяются витамины.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний
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