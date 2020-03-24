Врач рассказала, почему дети реже болеют коронавирусом, чем взрослые

В Украине уже 97 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Большинство из них – люди старшего возраста. Почему дети болеют этим недугом реже и при каких симптомах стоит бить тревогу – в эфире 24 канала рассказала врач медицинского центра "Педиатрия с любовью" Анастасия Быкова-Шелевицкая.

Она отметила, что у детей чаще происходит легкое течение болезни или средней тяжести.

Читайте также В Украине подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом

Быкова-Шелевицкая объяснила, что дети меньше болеют коронавирусом, ведь у них другая структура детских легких, есть некоторые отличия.

Анастасия Быкова-Шелевицкая,

врач-педиатр "Во взрослом возрасте увеличивается количество ангиотензин-превращающего фермента, который помогает вирусу войти в легкие и организм. У детей этого фермента намного меньше, чем у людей старшего возраста"

Она развеяла миф о том, что дети, которые переболеют коронавирусом, будут иметь более сильный иммунитет.

"Нам еще не известно, как формируется иммунитет после того, как человек переболеет этой болезнью. Поэтому думать о том, что это укрепит его – вообще ложно", - добавила Быкова-Шелевицкая.

По ее словам, в информационном пространстве распространяется информация, что коронавирус страшен только людям старшего возраста, а молодым – нет.

Врач-педиатр "Реже – не значит, что они не болеют. Они могут тоже серьезно переносить заболевания. Поэтому стоит соблюдать ограничительные меры не только для того, чтобы защитить бабушек или дедушек, но и ребенка в том числе"

Также она заявила, что в группе риска дети с различными хроническими болезнями:

почек;

сердца;

врожденных пороков дыхательной системы;

бронхиальной астмы и тому подобное.

Когда стоит обращаться к врачу

По словам врача, следует уметь различать симптомы и не вызывать скорую помощь, если для этого нет существенных причин.

Если у ребенка не выше 39 градусов и нет сухого кашля. Первый шаг – связаться со своим семейным врачом, – отметила Быкова-Шелевицкая.

Осмотрев ребенка, врач определит, какое именно лечение нужно вашему ребенку. К скорой помощи стоит обращаться только тогда, когда у ребенка проявляются симптомы, которые могут серьезно угрожать его жизни – одышка, очень высокая температура или сильный сухой кашель.



Как носить маску / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.