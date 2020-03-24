Врач рассказала, почему дети реже болеют коронавирусом, чем взрослые
В Украине уже 97 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Большинство из них – люди старшего возраста. Почему дети болеют этим недугом реже и при каких симптомах стоит бить тревогу – в эфире 24 канала рассказала врач медицинского центра "Педиатрия с любовью" Анастасия Быкова-Шелевицкая.
Она отметила, что у детей чаще происходит легкое течение болезни или средней тяжести.
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Быкова-Шелевицкая объяснила, что дети меньше болеют коронавирусом, ведь у них другая структура детских легких, есть некоторые отличия.
врач-педиатр
Она развеяла миф о том, что дети, которые переболеют коронавирусом, будут иметь более сильный иммунитет.
"Нам еще не известно, как формируется иммунитет после того, как человек переболеет этой болезнью. Поэтому думать о том, что это укрепит его – вообще ложно", - добавила Быкова-Шелевицкая.
По ее словам, в информационном пространстве распространяется информация, что коронавирус страшен только людям старшего возраста, а молодым – нет.
Также она заявила, что в группе риска дети с различными хроническими болезнями:
- почек;
- сердца;
- врожденных пороков дыхательной системы;
- бронхиальной астмы и тому подобное.
Когда стоит обращаться к врачу
По словам врача, следует уметь различать симптомы и не вызывать скорую помощь, если для этого нет существенных причин.
Если у ребенка не выше 39 градусов и нет сухого кашля. Первый шаг – связаться со своим семейным врачом, – отметила Быкова-Шелевицкая.
Осмотрев ребенка, врач определит, какое именно лечение нужно вашему ребенку. К скорой помощи стоит обращаться только тогда, когда у ребенка проявляются симптомы, которые могут серьезно угрожать его жизни – одышка, очень высокая температура или сильный сухой кашель.
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