Врач разрушила основные мифы об искусственном оплодотворении

В мире путем искусственного оплодотворения или экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось более шести миллионов детей.

Врач Анна Левадная отмечает: некоторые люди думают, что дети, зачатые методом ЭКО, рождаются с отклонениями и отличаются от своих ровесников.

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И, несмотря на то, что первому человеку, которого зачали этим методом, уже 40 лет, вокруг темы ЭКО до сих пор немало мифов.

Искусственное оплодотворение – что это? Это процесс, во время которого яйцеклетки оплодотворяются сперматозоидами вне организма. После успешного оплодотворения эмбрион вводят в матку.

Миф 1. Не родилось так много детей, чтобы можно было оценить их состояние здоровья.

На самом же деле первому ребенку, которого зачали путем ЭКО, уже 40 лет. В течение этого времени в мире родилось шесть миллиардов детей. В Украине ежегодно проводится 15-18 тысяч процедур искусственного оплодотворения.

Миф №2: ЭКО способствует рождению детей с генетическими аномалиями

В реальности все наоборот: использование предимплантационного генетического тестирования в процессе ЭКО позволяет выявить более 150 наследственных и генетических заболеваний. И в матку переносят лучший, отобранный эмбрион, поэтому шанс на рождение здорового ребенка существенно увеличивается.



4 основных мифа об искусственном оплодотворении

Миф №3: дети после ЭКО бесплодны либо не способны зачать ребенка естественным путем

Первый в мире ребенок, которого зачали этим методом, – Луиза Браун – мама двух сыновей. Она же зачала их естественным путем.

Миф №4: ЭКО-дети чаще болеют

На самом же деле дети, рожденные путем ЭКО, ничем не отличаются от сверстников, зачатых естественным путем.

ЭКО не влияет ни на их здоровье, ни на их будущую репродуктивную способность. Риски развития заболеваний равны. Никакого дополнительного риска для здоровья эта процедура не несет, но и не избавляет от уже имеющегося (возраст родителей, наследственные болезни).

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